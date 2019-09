Piden que la Ruta 22 se convierta en una avenida

¿Qué dicen los peritos y expertos en accidentología? LM Cipolletti consultó a uno de ellos, Eduardo Prueger, quien convalidó con su opinión técnica la instalación de tal dispositivo para ordenar el tránsito. Sin embargo, aclaró que por sí solo no es la solución al problema.

El licenciado en Criminalística y perito en Accidentología Vial –de oficio y de parte en la Justicia- explicó que antes, o de forma simultánea a la colocación de semáforos en la Ruta 22, como es el caso de la calle Julio Dante Salto para acceder a la Isla Jordán, el Ejecutivo debería transformar la vía en una avenida urbana.

Eduardo Prueger, perito en Accidentología Vial, aseguró que el señalizador de tránsito en el cruce de la Isla no evitará los accidentes en la ruta.

Para el especialista, esa sería la solución de fondo a todos los tramos urbanos de la Ruta 22 que generan conflicto por incompatibilidad de ritmos y velocidades, entre los que circulan por la calzada y los que quieren atravesarla.

Esa incompatibilidad se traduce en un gran caudal vehicular, con el riesgo de más accidentes con lesionados y muertos.

Para evitarlo, indicó que es necesario que el Estado regule, ordene el tránsito, y la forma de lograrlo es llevar a cabo una transformación progresiva sobre la ruta que compatibilice ritmos y velocidades.

“Si ponés un semáforo, detenés las distintas corrientes y se comienza a ordenar el tránsito. Pero con el semáforo solo no alcanza. Hay que demarcar carriles, hacer dársenas de giro, cordones divisorios de carriles, mejorar la iluminación, poner atenuadores de velocidad, señalización vertical y sendas peatonales. Incluso diseñar un bulevar central. Todo eso en simultáneo con los semáforos”, explicó el especialista.

Para Prueger, una rotonda en el cruce de la Isla no sirve porque estaría colapsada de forma permanente y agregaría más caos al congestionamiento vehicular. “Tenemos muchos ejemplos en Neuquén con rotondas con mucho caudal vehicular”, cerró Prueger.

Para el perito, de manera paralela, el Estado debería acompañar las medidas de seguridad vial con una campaña de concientización.

Alternativas para una zona de riesgo

Rotonda

La mayoría de los automovilistas que pasan a diario por la zona espera una rotonda, similar a la de 22 y 151, para atravesar el cruce de la Isla. Los expertos, aseguran que no es lo ideal.

Semáforo

El Municipio optó por la instalación de un semáforo que obligue a frenar. Según un perito, deberían acompañarlo con otras obras sobre la Ruta 22.

Se viene el primer semáforo

El Municipio instaló esta semana el semáforo que controlará el tránsito en el cruce de la Ruta 22 y Estado de Israel, aunque aún no está en funcionamiento. Según informaron desde Seguridad Vial, será de tres tiempos. Todavía no está definido el intervalo de interrupción de la circulación de vehículos que transitan por Ruta 22, pero se analiza la posibilidad de que sea entre un minuto y un minuto y medio. No se podrá girar a la izquierda, ya que la ruta se podrá cruzar en ambos sentidos de circulación.

