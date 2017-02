Piden que controlen a condenado por crimen

Muy preocupada por la impunidad que exhibe el Rusito Porfiri, la mamá de Alejandro “Wiña” Verdugo pidió a la Justicia que adopte medidas preventivas y que se lo obligue a cumplir las pautas de conducta establecidas por la Justicia. A pesar de recibir una condena de 18 años de prisión efectiva, el asesino del joven del Anai Mapu está libre debido a que la sentencia no se encuentra firme.

Una vez más, Victoria Molina se vio obligada a denunciar los movimientos de Marcos “Rusito” Porfiri, quien parece poco preocupado por las medidas judiciales impuestas tras su liberación. En concreto, el único condenado por el asesinato de Verdugo se habría mostrado en distintos puntos de la ciudad y, precisamente, en una de esas oportunidades fue apresado por efectivos de la Comisaría Cuarta. De igual modo, no estuvo muchas horas preso debido a que no existe ningún pedido de captura vigente.

La inquietud de Molina, quien fue querellante en la causa penal por el homicidio de su hijo, pasa por la posibilidad de que Porfiri cometa nuevos delitos graves ante la ausencia de controles de la Justicia y la Policía. La mujer decidió solicitar explicaciones a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y recibió como respuesta que los encargados de custodiarlo en la actualidad son los efectivos de la Comisaría 24.

En tanto, Molina aguarda con impaciencia lo que se resuelva en la última instancia porque la defensa llegó hasta la Corte Suprema con un recurso y por el tiempo transcurrido, reclamó la libertad para el Rusito. El año pasado, el joven condenado volvió a las calles y seguirá en esta situación hasta que se analice la sentencia elaborada por la Cámara Segunda de Cipolletti.

La causa por el crimen de Verdugo atravesó diversos momentos y requirió de la movilización de familiares y amigos de la víctima para que la Justicia local concrete la detención de los presuntos involucrados.

“Es muy peligroso, baleó a los testigos. Aunque yo no tenga justicia, no quiero que dañe a otras personas. En la Fiscalía me dijeron que lo tiene que vigilar la Policía”.Victoria Molina. Querellante en la causa por el homicidio de su hijo Alejandro