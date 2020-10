Pide el pago de cuota de alimentos de $1000 pero no hay respuestas

Una mamá cipoleña que reclama una cuota alimentaria de $1000 mensuales desde hace ocho meses sigue esperando y, a pesar de golpear varias puertas oficiales, no obtuvo respuestas positivas. “La fiscalía se lava las manos con que no toma denuncia y, de ahí, fui a la Comisaría Cuarta. Después, me mandaron a la Comisaría de la Familia”, explicó Andrea, en referencia al derrotero de la semana pasada con el fin de denunciar la situación.