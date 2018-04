Pichetto criticó a los curas que se oponen a la central nuclear

El desarrollo de la central hoy es imposible por la ley provincial que prohibió ese tipo de usinas nucleares, pero Cambiemos insiste por vía judicial y sumó el apoyo de Pichetto, quien cuestionó a los “curitas que agarraron la veta ambientalista”, que lo que quieren es que “siga habiendo pobres” para “ir y bendecirlos”.

El sacerdote de Viedma Luis García Rodríguez, integrante del movimiento antinuclear, recogió el guante y le respondió por Facebook. “Los intereses de los poderosos quedan al descubierto. Hablan de progreso y desarrollo pero lo único que queda para las grandes masas es paro y desolación. Desarrollo es una palabra que no tiene cabida en la vida de todos. Es para los privilegiados”, señaló.

En tanto, Pichetto también cargó contra Odarda, quien se opone a la central de energía nuclear. “No se puede hacer petróleo, no se puede desarrollar Vaca Muerta, no se puede hacer minería extractiva de oro, no se puede hacer tecnología. Este modelo agrícola-ambientalistar, nos condena a la miseria y al fracaso”, dijo al referirse a la postura de la senadora, aliada del titular del PJ rionegrino, Martín Soria.