Los delincuentes fueron detenidos el sábado a la tarde por bicipolicías que los observaron en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, el más joven quiso escapar corriendo, pero fue atrapado a los metros. Cuando lo palparon, se llevaron una enorme sorpresa. El joven, de 18 años, tenía puesto debajo de la campera un chaleco antibalas.

Ante esta situación, revisaron todas sus pertenencias y encontraron que en un bolsillo de la mochila llevaba 45 cartuchos calibre 9 milímetros. Además, secuestraron un par de esposas y la insignia de un policía rionegrino.

Inmediatamente, se dispuso la detención del joven y fue llevado a la Comisaría Segunda, donde horas más tarde y mediante comunicaciones con la Cuarta de Cipolletti se confirmó que un oficial de había radicado la denuncia por el robo.

El policía cipoleño, de 29 años, explicó que el sábado a la tarde había ido a visitar a un familiar al barrio Pichi Nahuel y que al salir notó que le habían sustraído una serie de elementos del interior de su auto, que había quedado estacionado en la calle América, en cercanías a la Ruta 151.

Si bien el vehículo cuenta con alarma, al momento del robo no se activó porque el cierre no le funcionada correctamente. Por este motivo, las dos puertas del lado del conductor estaban sin traba y los ladrones no tuvieron que forzar el auto. En la denuncia, el policía detalló la marca y características de cada objeto robado, que coincidían con los que tenía el joven al momento de ser detenido.

Todo le fue devuelto al damnificado. El joven delincuente, una vez notificado de la causa en su contra, recuperó la libertad. Ahora la Justicia deberá investigar si actuó solo o en compañía.

18 años tiene el delincuente atrapado con los elementos robados al policía cipoleño.