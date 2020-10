Pettineroli: "Ojalá se cierre, para el lunes estar entrenando allá"

El flamante ayudante de campo de Gustavo Raggio fue quien hizo contacto con el punta y la negociación está muy avanzada. "Me llamó y me contó del interés. Fue una alegría enorme, que no me esperaba. Es lindo saber que a uno lo están mirando", reconoció Pettineroli, de 25 años y pasado formativo también en el Huachipato de Chile.

Los contactos entre clubes ya se sucedieron también y fue el propio atacante quien reconoció la predisposición de los dueños de sus derechos. "Desde el club me dijeron que no habrá problemas. Yo me encontraba trabajando en el negocio de la familia (casa de repuestos para autos). Mi intención es que esté todo definido y el lunes ya entrenar allá, mudarme a Cipolletti para vivir esta experiencia", sostuvo.

Por características, puede ser una buena opción como segundo delantero, acompañando a un 9 de área que es donde más cómodo se siente.