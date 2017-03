Parra: "Vamos a tratar de liquidar la serie rápido"

El técnico de La Amistad repetirá el once de la ida, en la revancha de mañana ante Centenario. El Chala no se confía, pese a los 4 goles de diferencia.

Pablo Parra no tocará el equipo para jugar la revancha contra Centenario. Tras el 4 a 0 a favor en el Gigante del barrio Sarmiento, La Amistad recibirá, mañana desde las 17, al conjunto de la Colonia, para definir la llave de cuartos de final del Federal C y el DT no quiere ninguna variante. Hoy, a las 17:30, Pacífico-Belgrano de Esquel definirá la serie.