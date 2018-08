Pararon el rastreo de obreros con GPS, pero Sitramuci sigue atento

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se tenía previsto ubicar a través del sistema de posicionamiento global a unos 15 trabajadores que conducen vehículos y maquinaria de trabajo. Son obreros que no quieren firmar las sanciones que les aplicó el gobierno de la comuna por participar de una asamblea sindical. Con mucho esfuerzo han logrado esquivar lo que consideran una injusticia.

Así lo expuso Omar Meza, titular de Sitramuci, quien destacó la determinación del gremio de defender hasta las últimas consecuencias a los empleados afectados. Al efecto, recordó que hay dos causas en la justicia laboral contra el Municipio, al que se acusa de actuar en forma desleal y arbitraria contra la organización.

El gremialista responsabilizó al intendente Aníbal Tortoriello, al secretario de Servicios Públicos, Guillermo Fernández,y a otros funcionarios de menor rango por el “clima opresivo” y de incertidumbre que viven los trabajadores de muchas dependencias. Y afirmó que Sitramuci seguirá plantando batalla contra “los atropellos”.

No reincorporan y hay más despidos

El Municipio no reincorporó a la empleada que, tras anoticiarse de su despido, intentó quitarse la vida ingiriendo gran cantidad de fármacos e infligiéndose cortes en un brazo. La mujer, madre de cuatro hijos, hoy sigue teniendo ayuda por parte de Sitramuci pero no ha podido volver a su puesto laboral. Y eso que fue echada estando en tratamiento médico. Por otro lado, el gremio informó que en el sector ex Roweco la comuna echó ayer a cinco operarios, que se han quedado en la calle.

