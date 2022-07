policia-santiago-del-estero.jpg

Justamente, uno de los motivos por lo que esto ocurrió fue la declaración en Cámara Gesell de la menor -también escuchada por la fiscal del caso, Florencia Garzón, acompañada de instructores y psicólogos. En ese procedimiento, la menor brindó un relato detallado de su calvario y apuntó que fue violada en dos oportunidades por su primo.

“La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, también la abusó a ella”, habría contado la pequeña en su declaración.

Unos meses después, su primo volvió a atacarla, pero en esa oportunidad lo hizo con la complicidad de su madre, la tía de la víctima.

De acuerdo a su versión, la mujer la llevó a dormir a su casa y en medio de la noche irrumpió en su habitación, la inmovilizó sobre la cama y el adolescente abusó sexualmente de ella otra vez.

Pese que la tía de la víctima pidió su excarcelación por "falta de mérito", para la Justicia ella es cómplice. Las pruebas más grandes es su contra son: la declaración de la menor bajo Cámara Gesell, como así también el examen realizado a la pequeña, el cual índica que existen lesiones compatibles con un abuso sexual.

“Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor, estás pagando por lo que me hizo esa hija de p...”, le gritaba su tía mientras el hijo la sometía, en una clara alusión a su hermana.

A raíz de esta frase, que la imputada repitió varias veces durante la violación, fue que los investigadores concluyeron que una venganza contra su hermana y madre de la menor habría sido el origen de su aberrante accionar.

En tanto, el cuerpo médico forense detectó lesiones compatibles con un abuso sexual.

Con todas las pruebas reunidas por la fiscal Garzón como argumento, los jueces rechazaron el planteo de la defensa para dictar la falta de mérito y, simultáneamente, ratificaron la prisión preventiva para la tía y el primo de la víctima.