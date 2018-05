Para Urcera, llegó la hora de sumar en el Súper TC 2000

Esto significa que los más sumadores en los tres capítulos previos recibirán un recargo reglamentario para fomentar la paridad en la temporada.

Facundo Ardusso, Leonel Pernía, Agustín Canapino, Mariano Werner, Matías Rossi, Facundo Chapur (compañero de Urcera en Citroën), Néstor Girolami y Fabián Yanantuoni retrocederán de 8 a 1 puesto (en este mismo orden), según el tiempo que plasmen en la clasificación.

Se trata del primero de los cuatro capítulos que el Súper TC 2000 ha decidido correr con esta modalidad. Los otros tres serán Rafaela, San Juan y San Nicolás.

Balance negativo

Hasta aquí, Urcera califica su año en la categoría como malo. En declaraciones a Carburando no anduvo con vueltas y el N° 51 lo expresó de esa manera. “Soy consciente de que si no empezamos a sumar muy fuerte, no vamos a tener chances serias de pensar en luchar el torneo”, se sinceró.

Y en este tren todo cuenta y Potrero de los Funes más que nunca, por la particularidad que presentará.

La referencia ineludible de la categoría son los Renault y los Peugeot, ritmo al que Citroën sólo se ha acercado con el auto de Chapur en algunos pasajes de las carreras.

“El auto más rápido de la categoría es el de Ardusso y nos hizo mucha diferencia con lo que sumó. Nosotros no podemos cometer ningún error”, aseguró el piloto cipoleño.

Las mejores noticias en lo personal para Urcera siguen llegando del Turismo Nacional, donde cumple su primer campeonato como titular de una butaca.

Aunque sus mayores deseos se encuentran depositados en el proyecto propio del Turismo Carretera, con el Chevrolet han sido escasas las buenas noticias este año, muy lejos de los buenos puntos sumados en el 2017 y que lo llevaron por primera vez a la Copa de Oro, donde finalizó séptimo.

"Nosotros ya no podemos cometer ningún error, porque Renault nos marcó mucha diferencia. Ardusso, para mí, tiene el auto más veloz de la categoría, y si Renault no se equivoca, va a ser muy difícil recuperar”.Manuel Urcera. Piloto oficial del equipo Citroën, antes de correr en San Luis