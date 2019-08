Para Carreras, la deuda provincial "es manejable"

En ese sentido, Carreras señaló que asumirá “en un contexto nacional muy desfavorable, no solo para Río Negro, sino para la mayoría de las provincias”, mientras que aseguró que “lo que hoy se discute con Nación no es auspicioso”. De todas maneras, dijo que cuenta con un grupo de trabajo con mucho potencial, y confió en poder salir adelante. “Gobernar es hacerlo no solo en los buenos tiempos, sino también en los regulares y malos”, agregó.