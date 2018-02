“Cambiemos debe crecer sólidamente en Río Negro y por eso los que lo integramos, debemos, como se dice popularmente, achicar los codos, para sentarnos a la mesa y plantear de cara al año 2019 un proyecto estratégico y de desarrollo integral en la provincia y para todos los rionegrinos”, había manifestó el ex intendente cipoleño Jorge Campos, quien pasó del bloque legislativo del Frente Progresista al de Cambiemos.

Sin embargo, Palmieri se encargó de ratificar en una entrevista con Radio La Puntual que no habrá alianza con Cambiemos y aseguró que, si la gestión es buena, "la gente va a confiar en nuestro candidato".

Por otra parte, criticó a quienes adelantan los tiempos electorales: "Hay una idea de adelantar las discusiones electorales, no es normal. Esto lo hacen porque no tienen nada más importante que hacer. Nosotros estamos gestionando la provincia". A su vez, remarcó que en Juntos "no hay interna".

