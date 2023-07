Video: quedó en medio de un choque y se salvó de milagro

Debido al fuerte impacto entre los vehículos, ambos pierden el control y pasan a centímetros de una mujer que esperaba para cruzar en el cantero central. A todo esto, la Jeep chocó también contra un colectivo.

De acuerdo con lo publicado por El Día de La Plata, los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) solicitaron la presencia del SAME y una ambulancia arribó al lugar de los hechos en pocos minutos. Sin embargo, tras revisar el estado de ambos conductores y el de la víctima de la casi tragedia, decidieron que no era necesario trasladar a nadie al hospital.