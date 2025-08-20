Varias provincias bajo alerta amarilla: pronostican fuertes vientos

El SMN alertó sobre la presencia de intensas ráfagas, y se anticipan fuertes nevadas para las próximas horas.

Se tratan de un fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En la mitad de semana, y ya con el paso de la ciclogénesis en la zona central del país, se espera otro fenómeno que afectará a varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas amarillas por intensos vientos para este miércoles. Mientras que para el jueves se esperan fuertes nevadas.

Según precisó el organismo, las provincias afectadas serán Entre Ríos , La Pampa , Córdoba , Santa Fe y Buenos Aires . "Toda el área de cobertura indicada irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”, se detalló.

Asimismo, el SMN precisó que se esperan sobre el este de la provincia de Buenos Aires vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

El tiempo bueno con cielo mayormente despejado será interrumpido por una variable del tiempo que dominará la semana: el viento como protagonista. Si bien, durante los próximos días, estará templado con mañanas frías, las ráfagas se harán sentir día tras día, especialmente hacia el fin de semana. Incluso con un descenso de la temperatura que comenzará a notarse a partir viernes. Así lo indica la síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), para la zona de los valles, meseta y costa.

El detalle indica que las ráfagas de viento más moderadas oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el domingo serán más fuertes: la AIC prevé que pueden alcanzar los 75 km/h; mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advierte esta condición en más de un día.

De acuerdo a la previsión que realiza el SMN, los peores días con viento son el jueves por la noche, con ráfagas de entre 70-78 km/h, sumado a la posibilidad de tormentas y lluvias aisladas. Los vientos fuertes continuarán durante la madrugada y mañana del viernes. El sábado ceden un poco y el domingo, se anticipan ráfagas de entre 60-69 km/h.

Durante estos días también puede bajar la temperatura hasta los cero grados y el cielo irá de despejado a parcialmente nublado o cubierto, con probabilidad de lluvias, el jueves.

Alerta por nevadas

Zapala nevadas En Zapala, la nieve fue un espectáculo.

En tanto, hacia el interior de la provincia, el SMN emitió un alerta nivel amarillo por nevadas. La zona será: cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual", indica.

El momento de mayor probabilidad de que esto ocurra será la tarde y noche del jueves 21.

En estos casos, las recomendaciones que realiza el SMN ante una alerta amarilla por nevadas son las siguientes: