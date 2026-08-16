Todas las películas de Pixar en orden de estreno: la lista completa para ver en Disney+

El fin de semana largo invita a maratonear frente al televisor con las películas de Pixar. Además, ya se conocieron los nuevos estrenos que prepara Disney.

Pixar cambió para siempre la historia de la animación con Toy Story , estrenada en 1995. Desde entonces, el estudio creó historias capaces de conquistar a varias generaciones, combinando aventuras, humor y emociones con personajes que se volvieron inolvidables.

Para quienes quieran organizar una maratón en Disney+ o simplemente recordar los grandes clásicos del estudio, esta es la lista de todas las películas de Pixar en orden de estreno , desde su debut hasta las producciones más recientes.

La historia comenzó con Toy Story , la primera película de Pixar y el primer largometraje realizado completamente mediante animación por computadora. La aventura de Woody y Buzz Lightyear se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial.

Durante los años 90 llegaron también Bichos: Una aventura en miniatura y Toy Story 2. La segunda película de la saga volvió a reunir a Woody, Buzz y el resto de los juguetes, consolidando una de las franquicias más importantes del estudio.

En los 2000, Pixar amplió sus universos con títulos como Monsters, Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars y Ratatouille. La década también dejó dos de sus películas más recordadas: WALL-E y Up: Una aventura de altura.

Películas de Pixar estrenadas entre 1995 y 2009

Toy Story — 1995

Bichos: Una aventura en miniatura — 1998

Toy Story 2 — 1999

Monsters, Inc. — 2001

Buscando a Nemo — 2003

Los Increíbles — 2004

Cars — 2006

Ratatouille — 2007

WALL-E — 2008

Up: Una aventura de altura — 2009

Pixar en los años 2010

La década siguiente estuvo marcada por nuevas historias y por el regreso de algunos de sus personajes más famosos. Toy Story 3 abrió el período en 2010 y fue seguida por películas como Cars 2, Valiente y Monsters University.

En 2015 llegó Intensa-Mente, una de las producciones más reconocidas de Pixar. La película mostró el mundo interior de Riley a través de sus emociones y consiguió el Oscar a Mejor Película Animada.

La década continuó con Buscando a Dory, Cars 3, Coco, Los Increíbles 2 y Toy Story 4. Entre ellas, Coco se destacó por su historia sobre la familia, la música y la memoria, además de obtener el Oscar a Mejor Película Animada.

Películas estrenadas entre 2010 y 2019

Toy Story 3 — 2010

Cars 2 — 2011

Valiente — 2012

Monsters University — 2013

Intensa-Mente — 2015

Un gran dinosaurio — 2015

Buscando a Dory — 2016

Cars 3 — 2017

Coco — 2017

Los Increíbles 2 — 2018

Toy Story 4 — 2019

Las películas más recientes de Pixar

Desde 2020, el estudio presentó historias como Unidos, Soul, Luca, Red, Lightyear y Elementos. En 2024 llegó Intensa-Mente 2, que recuperó a Riley durante su adolescencia y sumó nuevas emociones.

La producción se convirtió en la película más taquillera de Pixar, con una recaudación mundial cercana a los 1.700 millones de dólares. En 2025 llegó Elio, mientras que 2026 sumó Hoppers y el esperado regreso de Woody y Buzz con Toy Story 5.

Películas de Pixar desde 2020

Unidos — 2020

Soul — 2020

Luca — 2021

Red — 2022

Lightyear — 2022

Elementos — 2023

Intensa-Mente 2 — 2024

Elio — 2025

Hoppers — 2026

Toy Story 5 — 2026

La lista completa de Pixar en orden de estreno

Para quienes buscan una guía rápida para organizar una maratón de películas de Pixar, este es el orden cronológico completo:

Toy Story (1995)

Bichos (1998)

Toy Story 2 (1999)

Monsters, Inc. (2001)

Buscando a Nemo (2003)

Los Increíbles (2004)

Cars (2006)

Ratatouille (2007)

WALL-E (2008)

Up (2009)

Toy Story 3 (2010)

Cars 2 (2011)

Valiente (2012)

Monsters University (2013)

Intensa-Mente (2015)

Un gran dinosaurio (2015)

Buscando a Dory (2016)

Cars 3 (2017)

Coco (2017)

Los Increíbles 2 (2018)

Toy Story 4 (2019)

Unidos (2020)

Soul (2020)

Luca (2021)

Red (2022)

Lightyear (2022)

Elementos (2023)

Intensa-Mente 2 (2024)

Elio (2025)

Hoppers (2026)

Toy Story 5 (2026)

¿Qué viene después de Toy Story 5?

Pixar ya tiene nuevos proyectos en camino. Entre ellos se encuentra Gatto, una película original cuyo estreno está previsto para 2027. Además, el estudio confirmó que trabaja en una secuela de Coco y en una tercera película de Los Increíbles.

Con más de 30 años de historia, Pixar continúa ampliando su universo de personajes y aventuras. Mientras tanto, sus principales clásicos y las producciones más recientes permiten recorrer toda la evolución del estudio desde Toy Story hasta la actualidad.