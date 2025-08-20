Sesión caliente en Diputados: rechazaron el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Live Blog Post

De la Sota apuntó contra Milei: “Tenemos que ver cómo lo paramos”

La diputada nacional Natalia de la Sota cargó contra el presidente Javier Milei, en medio de la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, y afirmó que al aprobar la Ley Bases se le otorgó “la navaja al mono y ahora hay que ver como frenarlo”.

“Yo no acompañé a la Ley Bases y creo que es la madre de todo lo que estamos viviendo. Le dimos la navaja al mono y ahora tenemos que ver cómo lo paramos”, criticó la diputada.

De la Sota afirmó que votará en contra del veto e indicó que esperará a que el resto de los diputados también voten en contra. “Las políticas de (Javier) Milei son deshumanizantes”, expresó. A su vez, adelanto que también votará en contra del veto sobre la prórroga de la moratoria previsional: “Voy a acompañar al rechazo al veto”.

Sobre las políticas del Jefe de Estado en Córdoba, de la Sota aseguró que muchos cordobeses “no acompañan las políticas” ya que “le hicieron mucho daño” a la provincia.