Sesión caliente en Diputados: rechazaron el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Este miércoles se dio inicio a una nueva sesión en la Cámara de Diputados, con una agenda que incomoda al oficialismo por el impacto social y fiscal del temario. En particular, se tratarán tres vetos del presidente Javier Milei, como son las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.
Rechazaron el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación, rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
