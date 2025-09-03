Piden ayuda para dos hermanos de Puerto Madryn que sobrevivieron a un terrible incendio

Están internados en Buenos Aires desde hace más de dos meses. Sus padres debieron renunciar a sus trabajos para acompañarlos.

Ariel y Teodoro Fernández sobrevivieron a un incendio en Puerto Madryn.

Hace más de dos meses que Ariel y Teodoro Fernández, dos hermanos de la ciudad de Puerto Madryn , provincia de Chubut , dan pelea para recuperarse de las graves heridas que sufrieron durante un incendio que destruyó su casa en el barrio Pujol, y del que lograron escapar por milagro y gracias a la ayuda de vecinos.

Desde aquel 21 de junio, los hermanos, de 33 y 25 años de edad respectivamente, están internados en centros de salud especializados de Capital Federal. Teodoro, incluso, desde allí intenta completar sus estudios de Licenciatura en Informática, carrera en la que está por recibirse.

La situación no solo fue un golpe para la vida de Ariel y Teodoro sino para toda su familia. Sus padres debieron renunciar a sus trabajos y trasladarse a Buenos Aires para poder acompañarlos en las internaciones que, para complicar más las cosas, son en dos sanatorios distintos, y en el largo tratamiento que aún tienen por delante.

“Yo trato de ayudarlos, pero también tengo mi familia y mis hijos. Es imposible cubrir todos los gastos”, contó Gimena, hermana de los jóvenes, entrevistada por el medio local ADNSur.

Si bien a los padres se les dio un lugar donde dormir, deben afrontar los costos de alimentación y traslados.

Cómo colaborar con ellos

Ante las dificultades que deben afrontar, la familia lanzó una campaña para reunir fondos y poder sostener la estadía en Buenos Aires mientras continúan los tratamientos.

“Es una situación crítica, no queremos dejar de acompañarlos y por eso pedimos ayuda. Lo que estamos viviendo es muy difícil, pero sabemos que con el apoyo de la comunidad podemos salir adelante”, dijo Gimena.

La cuenta en la que reciben aportes de quienes quieran y puedan colaborar está a nombre de Gladys Gimena Fernández Cruz, cuyo alias es gimefer.mp y el CVU 0000003100087718443547.

Una noche de terror en Puerto Madyrn

El 21 de junio por la noche, Teo volvió de la iglesia a su departamento, en planta alta, donde lo esperaba Ariel, su hermano mayor. La lluvia los convenció de no salir y quedarse a ver un partido de fútbol.

Pocos minutos después, una explosión sacudió todo. Ariel fue el primero en reaccionar. “Cuando abrió los ojos ya tenía todas las llamas arriba”, contó su hermana.

Como pudo, Ariel despertó a su hermano y juntos empezaron a intentar sofocar las llamas para poder escapar. Mientras tanto, los vecinos aún conmocionados por la explosión se movilizaban para ayudarlos.

Un vecino que logró trepar hasta el segundo piso pudo guiarlos y, con esfuerzo, abrieron la puerta para que más personas pudieran ingresar con baldes y mangueras.

El estallido fue causado por la acumulación de gas, debido a una fuga en caños que habían instalado hacía pocas semanas. Del pequeño departamento no quedó prácticamente nada en pie.

Aunque los dos jóvenes lograron salir caminando de la dantesca escena, el diagnóstico posterior fue mucho más grave de lo que parecía a simple vista. Por las graves quemaduras, corrían riesgo de morir.

La gravedad del cuadro

Los dos sufrieron quemaduras de primer y tercer grado en aproximadamente el 30% de sus cuerpos. Teo presentó quemaduras en los pies, brazos, manos, rostro y cuello, además de fiebre persistente durante toda su internación. Ariel sufrió lesiones similares, aunque se salvaron sus pies gracias al calzado que llevaba.

También resultaron afectadas sus vías respiratorias. Fueron internados en terapia intensiva, donde permanecieron 38 días antes de pasar a clínica quirúrgica.

“Era muy difícil el cuadro. Estaban comprometidos tanto por dentro como por fuera”, explicó Gimena.

Luego de un largo proceso con intervenciones, curaciones y tratamientos de kinesiología en el Hospital Ísola de Puerto Madryn, fueron derivados a centros de alta complejidad en Buenos Aires. Ariel fue al Hospital de Quemados y Teo, al Sanatorio Agote.

Hasta el accidente, Ariel, que tiene una discapacidad que le limita la movilidad de un pie, hacía changas de albañilería y pintura.

Teodoro, empleado en Aluar, está a punto de recibirse de licenciado en Informática. Solo le resta hacer la defensa oral de su tesis y, como puede, avanza desde el lugar donde continúa internado.