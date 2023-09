Otro ex paciente denunció a Aníbal Lotocki y pide su inmediata detención

Según indicó el periodista, el artista hizo la primera denuncia en Uruguay, pero no prosperó, por lo que ahora recurre a la Justicia Argentina y solicita la inmediata detención de Lotocki .

“Por medio de la presente vengo a formular denuncia contra el Sr. Aníbal Rubén Lotocki por la comisión del delito previsto en el artículo 80 inciso 2 del Código Penal”, leyó Yezze y explicó: “Lo quiere acusar de homicidio agravado en grado de tentativa con dolo eventual”.

"Conocí al denunciado en el año 2008, en circunstancia que concurrí a su clínica Full Esthetic Center en Av. Córdoba 1856 y Carlos Pellegrini, en un primer piso para una consulta por una cirugía de nariz, rinoplastia. Aunque ya desde la primera oportunidad me instó a que me realizara otras intervenciones más notorias, a pesar de que yo no se las haya ni siquiera sugerido. ‘Me cambiaría el cuerpo de un día para otro’, le dijo el médico y eso aconteció", relató la víctima en su denuncia.

Documento exclusivo: denuncia y pedido de detención para Lotocki

Luego precisó: “La intervención más nociva, tóxica y envenenante la sufrí a partir del 6/6/2008. Un día después de la rinoplastia, me citó nuevamente para aplicarme algo que hasta el día de hoy desconozco, porque a mis preguntas el denunciado, quitándole importancia, me contestaba que cada parte del cuerpo él realizaba preparados diferentes”.

“Allí comenzó mi calvario sin saber qué ello era solo la antesala de mi sentencia de muerte, sin otra salida posible ni hoy ni nunca”, se lamentó el artista. Después indicó que en 2014, se sometió a otra intervención a manos de Lotocki quien le dijo que iba a colocar un producto que se iba a reabsorber a los cinco o seis meses, pero eso no ocurrió.

Tras repasar todo su calvario, por medio de la denuncia Dufort pide "la pena de reclusión o prisión perpetua en grado de tentativa”.

“Solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga la detención del aquí denunciado en los términos y los argumentos expresados. El desprecio por la vida, no solo lo ha demostrado con mi caso, sino además con los miles de personas que están sufriendo, al igual que en mi caso, un irremediable camino hacia la muerte segura”, finaliza.