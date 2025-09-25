Mercado Pago busca empleados en Argentina: ¿Cuánto pagan y cómo postularse?

La billetera virtual de Mercado Libre busca cubrir 43 puestos para profesionales de distintas áreas en todo el país. El paso a paso para enviar el CV.

Mercado Pago , la plataforma de pagos digitales de Mercado Libre , busca empleados en Argentina para cubrir 43 vacantes . Los puestos abarcan diferentes áreas y niveles de experiencia, ofreciendo salarios competitivos dentro del sector tecnológico.

Se trata de puestos a cubrir en modalidad full time , algunos con modalidad remota o híbrida , a los cuales se puede postular de manera online y en unos pocos minutos.

Entre algunas de las oportunidades, aparecen alternativas en Buenos Aires, Mendoza y otros puntos del país,

-Ingeniero de software senior frontend - Buenos Aires.

-Analista de desarrollo de negocio - Buenos Aires.

-Analista senior comercial de pagos offline - Mendoza.

Mercado Pago. Empleo

-Analista comercial senior para grandes cuentas - Buenos Aires (Híbrido).

-Analista senior comercial fintech - Córdoba.

-Analista senior de negocio para crédito a vendedores (prioridad para la empresa) - Buenos Aires.

-Especialista de mejora continua para modelo de atención - Buenos Aires (híbrido).

¿Cómo postularse a un empleo en Mercado Pago?

La forma más directa de postularse a un empleo en Mercado Pago será mediante el portal de empleos oficial de Mercado Libre, al cual se podrá ingresar a través de la web.

Luego, habrá que hacer clic en "ver oportunidades" y en la casilla de "palabras claves" habrá que escribir "Mercado Pago". Además, deberemos filtrar la búsqueda por ubicación (Argentina) para ver las 43 vacantes en cuestión.

De esta forma, se podrán ver todos los puestos disponibles para argentinos en Mercado Pago. Al seleccionar el que nos interesa, se podrán leer la descripción, requisitos y puestos similares. Además de postularse directamente para esa posición o adjuntar un CV.

Si se hace clic en "postularse", la firma pedirá cargar un currículum, completar la información de contacto y responder algunas preguntas sobre el puesto.

Qué sueldo ofrece Mercado Pago a sus empleados en Argentina

Es difícil determinar un promedio salarial ya que se trata de una compañía con muchas y diversas áreas de trabajo, pero el especialista en CV y responsable de la cuenta @hernilamanna, reveló que a uno de sus usuarios "lo llamaron de la agencia Adecco para trabajar en Mercado Libre en el nuevo predio de 3 de Febrero". Y detalló: "Los horarios son de domingo a jueves, de 17 a 1 de la madrugada y el sueldo bruto es de $1.100.000. En mano, te quedaban más o menos 990.000 pesos".

cajero.jpg

Por su parte, Lucila Bona, joven dedicada a la "realización de CVs con o sin experiencia", indicó en su cuenta de TikTok que una de sus clientas consiguió trabajo en Mercado Libre y que "por 33 semanales (part time), el sueldo aproximado es de 1.200.000 pesos". Y agregó que un "full time está sacando 2 millones aproximadamente".

Cómo acceder a un crédito a tasa cero en Mercado Pago

Mercado Pago anunció una nueva línea de préstamos a tasa 0% destinada a emprendedores, prestadores de servicios y vendedores que ya están integrados al ecosistema digital de Mercado Libre. Son prestamos de hasta $ 10.000.000, que tienen acreditación inmediata y devolución en plazos cortos, que pueden variar entre una y cuatro semanas.

prestamos-mpjpg

La propuesta, según detallaron desde la empresa, se desprende "Dinero Plus", la estrategia dirigida a facilitar el acceso a capital de trabajo en pequeños y medianos negocios que tienen dificultades para obtener créditos bancarios tradicionales.

Los requisitos mínimos para acceder al crédito son:

Vender más de $ 50.000 por mes en Mercado Libre o Mercado Pago : mantener ese volumen de ventas durante dos meses consecutivos.

: mantener ese volumen de ventas durante dos meses consecutivos. Tener buen comportamiento de pago con la empresa: tener buenos antecedentes en relación con otros créditos otorgados por la empresa.

Tener buena reputación si vendés en Mercado Libre: cumplir en los tiempos de entrega, los niveles de atención y las calificaciones otorgadas por los compradores.

El dinero se deposita de forma instantánea en la cuenta de Mercado Pago y se puede trasladar sin costos a la cuenta bancaria del solicitante.