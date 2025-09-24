Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 6.291 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3307, realizado este miércoles 24 de septiembre de 2025, puso en juego más de 6.200 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 693 millones de pesos . Salieron los números 21, 34, 37, 41, 18 y 12 . En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.800 millones de pesos . Salieron los números 06, 03, 17, 21, 31 y 24. En esta modalidad hay dos ganadores con seis aciertos de Beriso (provincia de Buenos Aires) y Puerto Madryn (Chubut).

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.380 millones de pesos y salieron los números 03, 30, 32, 00, 23 y 35. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 254 millones de pesos y los números favorecidos fueron 41, 15, 02, 42, 36 y 44. Hubo 4 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 63 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 3.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3306, realizado este domingo 21 de septiembre de 2025, puso en juego más de 5.900 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 701 millones de pesos. Salieron los números 01, 16, 19, 21, 35 y 38. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.600 millones de pesos. Salieron los números 23, 20, 37, 30, 11 y 21. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.090 millones de pesos y salieron los números 41, 11, 37, 24, 45 y 30. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 241 millones de pesos y los números favorecidos fueron 45, 25, 21, 14, 18 y 29. Hubo 39 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 8 millones de pesos. Uno de ellos de La Pampa, dos ganadores de San Juan, uno de Neuquén, tres de Entre Ríos, nueve de Córdoba, uno de Formosa, dos de Catamarca, cinco de Santa Fe, uno de Salta, uno de Chubut, tres de Capital Federal, ocho de Buenos Aires, uno de Mendoza y uno de Misiones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 6.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.