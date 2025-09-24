Se viene un veranito: advierten por ola de calor con temperaturas que superarán los 30°C

El inicio de la primavera trae temperaturas inusualmente altas para la época. Varias provincias estarán bajo alerta por el intenso calor.

La ola de calor se experimentará en las provincias del norte y centro del país, donde las temperaturas superarán los 30 grados.

A días del inicio de la Primavera, el clima en gran parte del país está inestable, con presencia de vientos y tormentas en varias provincias. Pero el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió ahora una alerta por un aumento de temperaturas que se registrará en los próximos días.

Distintas localidades argentinas experimentarán esta semana una ola de calor con máximas superiores a los 30° , un fenómeno que anticipa jornadas sofocantes y obliga a extremar los cuidados frente al calor.

Según precisó el SMN, las provincias del norte y centro del país experimentarán las temperaturas más elevadas durante esta "ola de calor":

Santiago del Estero : máximas por encima de los 30° durante casi toda la semana. El viernes se espera el día más agobiante con 34° y una mínima de 17°, aunque el sábado descenderá a 21° para luego volver a los 30° el domingo.

: máximas por encima de los 30° durante casi toda la semana. El viernes se espera el día más agobiante con 34° y una mínima de 17°, aunque el sábado descenderá a 21° para luego volver a los 30° el domingo. La Rioja : máximas entre 27° y 29° hasta el jueves, pero el viernes alcanzará los 33°.

: máximas entre 27° y 29° hasta el jueves, pero el viernes alcanzará los 33°. Formosa y Chaco : registrarán un aumento progresivo, llegando a 32° el viernes, aunque con un descenso marcado el sábado.

: registrarán un aumento progresivo, llegando a 32° el viernes, aunque con un descenso marcado el sábado. Catamarca y Tucumán : se acercarán a los 30° desde mitas de semana y también tendrán su pico el viernes, con 31°.

: se acercarán a los 30° desde mitas de semana y también tendrán su pico el viernes, con 31°. Jujuy, Corrientes, Salta y San Juan : vivirán jornadas de intenso calor, con máximas de hasta 31° el viernes.

: vivirán jornadas de intenso calor, con máximas de hasta 31° el viernes.

En todas estas provincias, el viernes aparece como el día más caluroso de la semana, lo que marca un anticipo veraniego en pleno septiembre.

Recomendaciones para enfrentar el calor

El organismo nacional brindó una serie de recomendaciones ante la llegada de altas temperaturas:

Hidratación constante: tomar abundante agua, incluso sin tener sed. Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Alimentación ligera: preferir comidas frescas como frutas y verduras.

Ropa adecuada: usar prendas claras, livianas y holgadas; también sombrero o gorra y lentes de sol.

Ambientes frescos: permanecer en lugares ventilados o con aire acondicionado; evitar la exposición prolongada al sol.

Protección solar: aplicar protector con FPS 30 o más, y repetir cada 2 horas si se está al aire libre.

Evitar actividad física intensa en horarios de mayor calor (entre las 11 y las 17 horas).

Atención especial a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas, que son los más vulnerables a los golpes de calor.

Alerta por vientos fuertes en seis provincias

El SMN emitió este miércoles una alerta amarilla por vientos fuertes que abarca 6 provincias del país. Reportan que ese nivel de alerta podría implicar "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

El organismo señaló que las zonas más afectadas serán Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis. Allí se prevén vientos del norte o noreste con intensidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, especialmente en áreas serranas.

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En La Pampa, el SMN notificó que "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h".

Mientras tanto, en la totalidad de la provincia de San Luis, el sur y oeste de Córdoba, el este de San Juan y el sur de Catamarca el organismo informó: "El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas".