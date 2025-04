Los 6 argentinos más ricos del mundo, según el último ranking de Forbes 2025

En comparación con el año anterior, cuando tenía una fortuna de US$ 6.300 millones y ocupó el puesto 453, Galperín escaló más de 70 puestos gracias a su fortuna de US$ 8.000 millones.

Marcos Galperin. Mercado Libre. Argentinos más ricos según Forbes: Marcos Galperin - US$ 8.000 millones

En la actualidad, su empresa cuenta con más de 75.000 empleados en América Latina y opera en 18 países de la región y también Portugal. Además, con el tiempo ha ido expandiendo el negocio de Mercado Libre y sumó otras aplicaciones como Mercado Play, Mercado Pago y su servicio de delivery que compite directamente con otras similares como Rappi y Pedidos Ya.

Argentinos más ricos según Forbes: Paolo Rocca - US$ 5.800 millones

El segundo argentino que integra el listado de Forbes es Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint fundado por su abuelo Agostino Rocca hace 80 años. Se encuentra dentro del top 1000 de los más ricos del mundo, ocupando el puesto 605.

En total, se estima que cuenta con más de 52.000 empleados en todo el mundo, con una facturación anual cercana a los US$ 22.000 millones. El constante incremento en el valor de la empresa (fue clave para Vaca Muerta y el transporte ferroviario) le permitió a Rocca ubicarse entre los más ricos del mundo, con una fortuna que alcanza los US$ 5.800 millones.

Argentinos más ricos según Forbes: Alejandro Bulgheroni (puesto 751) - US$ 4.800 millones

El tercer argentino con mayor fortuna según Forbes es Alejandro Bulgheroni, quien figura como uruguayo, pero en realidad nació en Santa Fe, Argentina. Es dueño de Pan American Energy Group, aunque en la actualidad "solo" posee el 25% de sus acciones, además de contar con varias inversiones en energías renovables y proyectos de litio en el norte argentino.

Esta empresa petrolera se encarga de la producción (upstream) y refinación y comercialización (downstream), a través de Axion Energy (posee más de 600 estaciones de servicio en todo el país).

Si bien es el tercer argentino más rico, en comparación con el año anterior pasó del puesto 624 al 751 gracias a su fortuna de US$ 4.800 millones (en 2024 había declarado US$ 4.900 millones),

Cuáles son los otros argentinos más ricos según Forbes

Dentro del ranking de Forbes también se encuentran otros tres argentinos que no figuran dentro del top 1000, pero poseen una fortuna por encima de los US$ 1.000 millones.

El cuarto es Eduardo Eurnekian (puesto 1073), dueño de Corporación América, que pasó de tener US$ 3.000 millones en 2024 a US$ 3.400 millones en 2025. Además, en su portafolio de acciones también cuenta con algunas en CGC en energía, Unitec Bio en biocombustibles, Helport en construcción y Wilobank.

empresario Eduardo Eurnekian, Cuáles son los otros argentinos más ricos según Forbes

Un poco más lejos se ubica Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y del MALBA. Tuvo un incremento similar al de los últimos dos (pasó de US$ 1.400 millones del año anterior a US$ 1.500 millones en la actualidad). Esto le permitió incrementar su fortuna (posee el 70% de la empresa), pero no escalar posiciones en el listado de Forbes: retrocedió del puesto 2152 al 2233.

Uno que volvió al listado luego de varios años fuera es Delfín Jorge Ezequiel Carballo, una pieza clave en la fundación del Grupo Macro: fue socio de Jorge Brito, con quien crearon la financiera Anglia. En 2025 cuenta con una fortuna de US$ 1.200 millones y escaló al puesto 2623 (en 2018 estuvo en el número 1999 de la lista).