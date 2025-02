Insólito momento en la entrevista de Javier Milei: Santiago Caputo interrumpió la nota

Paradójicamente, el recorte filtrado empieza con una broma de Milei a Viale sobre la libertad de expresión. "¿No era que se pactaban las preguntas?", ironizó el mandatario, a lo que el comunicador respondió en la misma clave de burla: "Estas me las anotó (Manuel) Adorni, y estas son de Karina Milei y Santiago Caputo".

CAPUTO VIALE.jpg Santiago Caputo habla al oído de Javier Milei. Viale observa.

Tras el pase de comedia, Viale procedió con la pregunta con la que pretendía dar cierre a más de una hora de entrevista: "La jueza que va a investigar es Servini, ¿el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar?", interrogó.

El jefe de Estado respondió esquivando la polémica: "Los temas jurídicos no son lo mío, sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Quien seguramente entienda mejor el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona".

El contrapunto previo a la interrupción de Santiago Caputo

Tras esto, comenzó un intercambio sobre el uso que da el mandatario a las redes sociales:

-Jonatan Viale: es un tema del que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto.

-Javier Milei: es bueno que lo señales. Como "ciudadano", porque lo publiqué desde mi cuenta personal.

-JV: pero ya te diste cuenta de que no, sos el presidente.

-JM: pero mi cuenta es personal, fijate lo que dice.

-JV: Ya sé, "Economista" dice.

-JM: y bueno...

-JV: ¡Pero sos el presidente!

@JonatanViale



— ari lijalad (@arilijalad) February 18, 2025

Tras ese intercambio, se escucha de fondo -algo difusa y en tono grave- la voz de Santiago Caputo. "Perdón, tengo un problema". "¿Con esa parte?", preguntó Viale. El asesor presidencial asintió y susurró algo en el oído del jefe de Estado.

"Me dí cuenta que te puede traer un quilombo judicial", dijo Viale, algo incómodo, buscando aire y abanicándose con el papel ayuda-memoria que llevaba en su mano derecha. "¿Cómo veníamos?", consultó; "volvé a preguntar sobre Libra, que sé yo", propuso Milei. El periodista aceptó y volvió a su pregunta de origen.

Cómo salió el video al aire

El material se difundió -al parecer- erróneamente, en web de Todo Noticias y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Tanto que "Santiago Caputo" y "Caputito" se convirtieron en las primeras tendencias de Argentina en X.

En este sentido, cabe destacar que durante la entrevista que salió pasadas las 20 en la señal de TN y el canal de YouTube del medio, el video salió recortado tal como pretendía el asesor presidencial.

@JonatanViale pic.twitter.com/Yyq0GfpHq8 — ari lijalad (@arilijalad) February 18, 2025

Esta vez, ante la pregunta de Viale sobre el proceso judicial, Milei se limitó a responder: "Hay un tema de privados, que lo resuelve el sector y yo no me meto en los temas legales, porque no es un tema mío. Esa es la situación", fin.