El rionegrino Néstor Soto explicó cómo asesinó a la influencer Catalina Gutiérrez

Este martes, Néstor Aguilar Soto , el joven rionegrino acusado de asesinar a Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, declaró ante el jurado popular en un intento de dar su versión de los hechos. En una audiencia cargada de tensión y emoción, reconoció su responsabilidad en el crimen, pero insistió en que no debe ser juzgado como femicida .

“No hay día que no me arrepienta de lo que hice”, afirmó visiblemente afectado, mientras relataba lo ocurrido la noche del 17 de julio de 2024. Durante la audiencia, además, reconstruyó la mecánica del homicidio, incluso utilizando a su propia abogada para mostrar la maniobra letal con la que asfixió a su compañera de facultad.