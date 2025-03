Crimen de la influencer: el fiscal pidió perpetua para el rionegrino Néstor Soto

"Quiero hacer un reconocimiento especial a Eleonora, Marcelo, Lucía, a sus amigos, no es fácil estar escuchando mentiras, y mentiras, pese a que en algunos momentos fue difícil. Voy a considerar que fueron leves. Este homicidio concursa idealmente con femicidio.

Finalmente, la consecuencia de los dos homicidios y esto es uno relativo a la pena, la pena única posible es la de perpetua", agregó el funcionario judicial en representación del Ministerio Público.

Alrededor de las 18 horas se espera que el tribunal popular de su veredicto. El único acusado en este crimen es Néstor Soto, de 22 años, quien era amigo de la joven y compañero en la carrera de Arquitectura en la Universidad de Córdoba.

"Mi hija está en un cajón por culpa tuya"

La madre de Catalina, Eleonora Vollenweider, pidió la palabra en esta última audiencia y realizó un desgarrador testimonio.

Con lágrimas en sus ojos, la mamá de Catalina se dirigió a los presentes en el juzgado y directamente a Néstor Soto: "Mi hija está en un cajón por culpa tuya", señaló.

"Estaba tan preocupada de que sean chicas sanas, comprometidas, que nunca les enseñé a cuidarse de un amigo. No sé si es culpa mía”, dijo.

En un momento, Eleonora le dijo al rionegrino “me gustaría que me miraras Néstor, mírame. No te voy a volver a ver. Lamento tanto el día que Catalina te conoció“.

mama de catalina gutierrez.jpg Eleonora Carranza, mamá de Catalina Gutiérrez. Foto Ramiro Pereyra (La Voz).

Pese al pedido, el joven quedó cabizbajo mientras escuchaba a la madre de la joven asesinada en julio del 2024. "Te escucho decir que estás en una celda, que tu vida era perfecta… ¿sabés dónde está Catalina? En un cajón. Ahí está mi hija por culpa tuya", le reclamó.

"Te arruinaste la vida, vos también. Yo también quería un mejor futuro para vos", agregó Eleonora.

"Que se haga Justicia. Por su puesto que deseo la pena máxima para él, porque me arrebató a mi bebé, ¿me entienden? Era mi bebé, mi precioso bebé. Y duele Catalina porque nos duele a todos. Porque no sabemos quién es el amigo que entra en nuestra casa y que sentamos en nuestra mesa", concluyó.

El rionegrino explicó cómo mató a Catalina

Este martes, Néstor Aguilar Soto, el joven rionegrino acusado de asesinar a Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, declaró ante el jurado popular en un intento de dar su versión de los hechos. En una audiencia cargada de tensión y emoción, reconoció su responsabilidad en el crimen, pero insistió en que no debe ser juzgado como femicida.

“No hay día que no me arrepienta de lo que hice”, afirmó visiblemente afectado, mientras relataba lo ocurrido la noche del 17 de julio de 2024. Durante la audiencia, además, reconstruyó la mecánica del homicidio, incluso utilizando a su propia abogada para mostrar la maniobra letal con la que asfixió a su compañera de facultad.