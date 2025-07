Confirmaron qué pasará con el 17 de agosto: ¿Habrá feriado puente?

Después de las vacaciones de invierno, se viene un nuevo feriado. Se trata del feriado del 17 de agosto en conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que este año cae domingo, pero el Poder Ejecutivo decidió establecer viernes 15 de agosto como feriado puente "no laborable". Por lo que el feriado no será para todos.

Según la ley 27.399 de nuestro país, el Gobierno Nacional puede establecer hasta tres feriados o días no laborales con fines turísticos cada año.

¿Cuál es la diferencia entre el feriado nacional y el día no laborable?

El feriado nacional implica un cese obligatorio de actividades o un pago doble en caso de que se trabaje.

Por su parte, el día no laborable permite que el empleador tome la decisión de otorgar el día libre a sus empleados o hacerlos trabajar. Si trabajan, no corresponde ningún pago extra. El 15 de agosto, por ejemplo, será un día no laborable.

Qué se recuerda del 17 de agosto

Cada 17 de agosto se conmemora el fallecimiento del máximo prócer de Argentina y Libertador de América, el General José de San Martín, considerado como el principal héroe y prócer nacional.

Además, sus expediciones militares resultaron claves en las luchas por la emancipación de Chile y Perú. El cruce de los Andes en 1817, la segunda cordillera más alta del planeta, es considerado hasta el día de hoy como una de las hazañas militares más destacadas del mundo.

san martin

Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú (Corrientes), como José Francisco de San Martín y Matorras, fue un destacado militar y político y sus campañas revolucionarias fueron decisivas para la independencia de Argentina, de Chile y de Perú. Dichas campañas fueron respaldadas en el Río de la Plata y por mar, por la escuadra al mando del Almirante Guillermo Brown.

San Martín falleció a los 72 años, el 17 de agosto de 1850, en su casa de Boulogne-sur Mer (Francia). Sus restos fueron repatriados en 1880, a bordo del vapor ARA "Villarino", y actualmente descansan en el mausoleo de la Capilla Nuestra Señora de la Paz, en la Catedral Metropolitana.

El calendario completo de los feriados que quedan en el 2025

-Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

-Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

-Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

-Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).