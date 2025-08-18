Accidente fatal: cuatro obreros murieron en una obra al caer de un montacargas

La caída de los operarios ocurrió en un edificio de diez pisos y se conocieron detalles sobre la causa de la muerte. Clausuraron la obra en la localidad de San Lorenzo.

Hay líneas concretas de investigación sobre la posible falla que deben ser corroboradas por la pericia mecánica.

Una gran tragedia conmocionó a la ciudad santafecina de San Lorenzo tras el desmoronamiento de un montacargas, en una obra en construcción. Este accidente fatal terminó con la vida de cuatro obreros, y hay una quinta persona que se encuentra en estado gravísimo en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Por el momento, el fiscal Leandro Lucente ordenó la clausura de la obra y una serie de pericias mecánicas para determinar por qué se desplomó el montacargas en el que iban a bajar desde un noveno piso.

Gustavo Rapuzzi , jefe de la Unidad Regional XVII de la Policía de San Lorenzo, explicó a Cadena 3 que el accidente tuvo lugar este domingo alrededor de las 14:20 horas en un edificio de diez pisos en construcción. " Estaban trabajando cinco operarios que habían venido por ese día exclusivamente al edificio a montar un cuerpo más de este montacargas", detalló.

accidente obra san lorenzo (1)

Cuál fue la causa de la muerte de los cuatro obreros

Según revelaron fuentes del caso a medios locales, hay líneas concretas de investigación sobre la posible falla que deben ser corroboradas por la pericia mecánica, cuya realización va a tomar algunos días. Además de la clausura de la obra, se analizarán las pericias realizadas en la escena del hecho por Bomberos y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los cinco trabajadores, oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe, habían llegado recientemente desde Buenos Aires para desempeñarse en la obra. "Lamentablemente hay un error, hay una mala. Hasta que no se haga la pericia mecánica, que la van a hacer hoy, no sabemos qué fue lo que falló", apuntó el jefe policial.

accidente obra san lorenzo (2)

Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30) y Lucas Agustín Palacio (25), Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25). Bomberos y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los trabajadores y asistir al sobreviviente, que fue trasladado en estado crítico al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Al llegar al lugar del accidente, la Policía encontró a los operarios ya retirados del hueco del ascensor y tendidos en el suelo. El sereno de la obra relató que el desplome ocurrió mientras los obreros descendían desde el noveno piso.

Según reveló el Ministerio de Salud provincial, el operario herido, identificado como Fernando Guerra, permanece en estado "gravísimo". El parte médico indica: "Se evalúa probable lesión cervical, fractura de pelvis y lesión grave en miembros superiores e inferiores. Inestable hemodinámicamente, en asistencia respiratoria mecánica. Pronóstico reservado".

Respecto a las pericias mecánicas que solicitó el fiscal, el objetivo será determinar si el montacargas era pato para las personas o solamente para herramientas. "Por dichos del sereno, antes de ellos bajó el encargado, volvió a subir el montacargas para el noveno piso y después pasó lo que pasó", dijo Juan José Juárez, uno de los Bomberos Voluntarios de la localidad sobre un sexto trabajador que salvó su vida de milagro.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa responsable de la obra ni sobre las condiciones laborales en las que se desempeñaban los operarios.