Padres de soldados caídos reclaman al Gobierno viajar a las Malvinas

Los familiares de excombatientes quieren visitar las tumbas de sus hijos y hermanos en el cementerio argentino de Darwin, en las Islas. Pero no pueden costear el viaje. Necesitan de la ayuda del Estado. Sin embargo, los planes se dilatan. El último “vuelo humanitario” se realizó antes de la pandemia.

Malvinas.jpg

“La situación es bastante crítica porque la decisión del gobierno nacional de dar de baja al acuerdo Duncan-Foradori (suscripto en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri) dejó sin un marco legal al tema vinculado a los viajes humanitarios. Están las puertas cerradas”, dijo Araujo.

Argentina anunció el fin de ese pacto el 2 de marzo por entender que otorgaba concesiones a los intereses británicos sobre la explotación de los recursos naturales argentinos en la región. Entonces, el canciller Santiago Cafiero invitó a Londres a discutir la soberanía de las Islas.

La caída del acuerdo generó un problema insalvable para los familiares. Las autoridades de facto de Puerto Argentino les dijeron que necesitan un nuevo marco para recibir “vuelos humanitarios”.

Araujo destacó el buen trato por parte de las autoridades argentinas, pero reclamó un gesto que destrabe esta situación. “Tenemos la esperanza de que el gobierno haga algo para que vuelvan los viajes. Nuestras madres están mayores. No pueden esperar. No estamos pidiendo un viaje a Disney”, dijo.

Además, le reclamó al gobierno que financie estos vuelos. “Nuestros seres amados dieron la vida sin pedir nada a cambio y descansan en las Islas. ¿Qué hacemos con los familiares? Como mínimo lleven a las mamás y papás”, indicó Araujo, hermana del soldado Elbio Eduardo Araujo Penon.

Desde la secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur dijeron que “en el marco de los compromisos que le corresponden al Reino Unido en temas humanitarios, el gobierno argentino está esperando recibir una respuesta positiva a la propuesta argentina de organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas Malvinas. En caso esto no resulte posible, el gobierno argentino está evaluando otras alternativas prácticas para concretar el viaje”, afirmó el organismo.

Malvinas.jpg

Vuelo Privado

Hoy los familiares que quieren visitar la tumba de sus seres queridos en el cementerio de Darwin deben financiar el viaje en forma privada. Julio Aro, excombatiente y presidente de la Fundación No me Olvides, dijo que quedan pocos padres de caídos en Malvinas vivos. “En el Chaco hay 6, en Jujuy 4, en Mendoza uno... y no están en condiciones de viajar solos. La mayoría tienen 90 años y deben viajar acompañados”, indicó.

La isla está abierta a este tipo de visitas. Los familiares deben tomar un vuelo de Lan Chile, el segundo sábado de cada mes, en Río Gallegos y permanecer una semana en las Malvinas antes de volver recién el sábado siguiente. Los vuelos son semanales. “Es carísimo. Entre el avión y la estancia son 2500/3000 dólares”, comentó.

Por ello, Aro apeló a “nivel humano” ante las autoridades del gobierno nacional. “Los papás y mamás necesitan despedirse de sus hijos”, enfatizó.