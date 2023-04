Padres Organizados: "Nuestros hijos son rehenes de la puja entre Unter y el Gobierno"

El gremio docente cumple este martes su décimo día de paro a la espera del congreso extraordinario que se realizará el lunes para decidir la aceptación o rechazo a la última propuesta del gobierno rionegrino, a la que ya declaró "insuficiente". En ese contexto, Padres Organizados de Río Negro expresaron su preocupación por el futuro de los 200 mil estudiantes que prácticamente no han tenido días de clases desde el inicio del ciclo lectivo.

Desde la organización remarcaron que el año pasado se perdió en total un mes de clases por un conflicto similar. "Nadie está pensando en los chicos. No podés garantizar calidad educativa si los chicos no tienen continuidad", aseguraron.

El viernes, en la sede del Ministerio de Trabajo, el gobierno mejoró la oferta salarial para los docentes, pasando del 5,5 al 7% para llegar a un acumulado del 50,77% hasta agosto próximo. Si bien desde provincia insisten en que los sueldos de los trabajadores de la educación rionegrinos están entre los mejores de Argentina, desde UNTER sostienen que la propuesta no tiene nada que ver con el pliego presentado con varios puntos referidos a un retraso en los ingresos de los docentes.

Desde Padres Organizados de Río Negro, apuntaron contra el gobierno. "Es su responsabilidad porque espera siempre el inicio del ciclo lectivo para el llamado a paritarias".

Pojer contó que enviaron varias notas al ministro de Educación, Pablo Núñez, intentado la participación de familias dentro del Consejo Educativo, pero no han recibido respuesta. "Pareciera que el gobierno lo que busca es que los chicos continúen perdiendo días de clases". Además, recordó que en 2012, la ley de Educación rionegrina creó la figura del "Vocal Padre" que en su artículo 182 establecía que debía haber un padre o madre por cada Consejo Educativo.

La referente de la ONG explicó que eso fue revocado en 2019 y en la actualidad sólo existe un representante elegido por la Legislatura. "La persona que está al frente no tiene ni siquiera hijos escolarizados, entonces qué voz podés llevar si no tenés hijos dentro de la escuela. Además, una sola persona no puede llevar adelante la voz de 200 mil familias que tiene la escuela en Río Negro", dijo.

En las últimas horas, desde la ONG, enviaron un petitorio a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en el conflicto. "La defensora del pueblo es la encargada de asegurar la condiciones edilicias de los colegios", sostuvo Pojer y planteó que a la falta de acuerdo paritario, se le suma el mal mantenimiento en tiempo y forma de los diversos establecimientos escolares: faltante de pisos, vidrios, puertas, manijas, baños en condiciones, lo que provoca en muchas ocasiones la suspensión de clases.