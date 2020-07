De manera inmediata, se dio inicio a una búsqueda de paradero y, cerca de las 2 de la madrugada de este domingo, personal de la Unidad 45° del Anai Mapu logró encontrar al paciente, quien ya había regresado a su domicilio.

En tanto, fuentes sanitarias indicaron a este medio que una vez que el paciente fue trasladado al hospital, el mismo se mostró "agresivo" y debió ser internado bajo orden policial. Sin embargo, a las 4 de la madrugada fueron a verificar su estado de salud y la habitación estaba vacía.

La directora del hospital, Claudia Muñoz, confirmó que el paciente con coronavirus volvió a escaparse y no regresó, por lo que la búsqueda continúa. En el caso interviene la fiscal Eugenia Vallejos.

El hombre fue hisopado el viernes y ayer sábado el test arrojó resultado positivo. Mientras que su actual pareja -quien cursa un embarazo de ocho meses- fue hisopada por personal del hospital, pero aún se desconoce el resultado.

"Cuando fueron a hisoparla a su casa, su pareja no estaba, por lo que tomamos conocimiento que estaba incumpliendo con el aislamiento", detallaron desde el hospital.

Bronca entre vecinos

La referente barrial Lila Calderón comentó que el hombre es uno de los nuevos casos de Covid-19 confirmados en Cipolletti y que aún no logran dar con su paradero. "No le importa nada y nos está exponiendo a todos. Nosotros también lo estamos buscando por todos lados, pero no aparece y no sabemos dónde está", sentenció.

En Río Negro hubo 48 muertes por coronavirus

Río Negro sufrió ayer (11/7) otras dos muertes de pacientes positivos de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, la provincia es el cuarto distrito con más casos fatales del país, con 48 fallecidos. La tasa de letalidad es superior a la media nacional y alcanza el 4,4% del total de casos positivos.

Las nuevas víctimas fatales son de la zona andina. Se trata de un hombre de 70 años de Bariloche y una mujer de 69 años de El Bolsón.

Desde el Ministerio de Salud afirmaron que son personas "que murieron con COVID-19 y no por la enfermedad", y aseguraron que tenían patologías previas que los convertían en pacientes de alto riesgo. Más del 60% de los fallecidos con coronavirus sufría de hipertensión, diabetes o antecedentes de enfermedades oncológicas.