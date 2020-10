Otoño: la fiscalía reinicia la búsqueda de pruebas

“Era una adolescente llena de luz y vida, de deseos y sueños”, destacan quienes conocieron a Otoño, de 16 años. Hoy, esas personas siguen aguardando un poco de justicia y que su muerte no quede impune.

Otoño Uriarte, de 16 años, desapareció el 23 de octubre de 2006. Se dirigía a su casa luego de practicar su deporte favorito.

Días atrás, se conoció que la Corte Suprema rechazó un pedido de la defensa relacionado con los únicos sospechosos y, de esta forma, el Ministerio Público Fiscal podrá abocarse de lleno a una investigación muy difícil, que tiene un obstáculo casi insalvable: el paso del tiempo. La parte acusadora se centrará en pericias que ya se hicieron y que podrían vincular a los hombres imputados en un primer momento. Hay seis personas que fueron procesadas y que tras una presentación de la defensa consiguieron el sobreseimiento de una jueza de la Cuarta Circunscripción.

Justamente, el fallo a favor de los sospechosos movilizó a la fiscalía, que consiguió un pronunciamiento positivo de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

Todas estas idas y vueltas se dieron allá por 2017 y, una vez más, la causa quedó empantanada por la presentación de la defensa que llegó a la Corte.

En este marco, la fiscalía inicia un camino casi desde cero, más allá del trabajo realizado en el último tiempo. Si las pericias no arrojan un resultado positivo, será muy difícil llevar a un juicio a los sospechosos identificados como Néstor Cau, Germán Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Lagos, Federico Saavedra y Juan Calfiqueo.

otoño uriarte Antonio Spagnuolo

Un sobreseimiento inesperado

El fallecido fiscal José Rodríguez Chazarreta fue uno de los últimos funcionarios judiciales que se vio obligado a intervenir de forma rápida ante el sobreseimiento de los seis sospechosos. Hizo una presentación ante el STJ y consiguió revertir la medida. “Hay prueba pendiente y seguiremos sosteniendo la responsabilidad de los seis imputados”, aseguraba en su momento Rodríguez Chazarreta.

Por otro lado, también murió uno de los abogados defensores de los imputados, el roquense Eves Tejeda, quien había cuestionado duramente a los fiscales y jueces.

Una serie de hechos sin ninguna respuesta

Quebrado y desalentado, Roberto Uriarte, el padre de Otoño, no dudó en señalar en una de sus últimas apariciones públicas: “Estoy luchándola solo, pero voy a continuar por este camino en búsqueda de la verdad. No pido ni exijo justicia; la busco todos los días, porque no existe”.

Las palabras de Uriarte fueron pronunciadas dos años después de un compromiso del STJ de acompañarlo en su reclamo de justicia. El pedido se dio en un encuentro frente a frente en los tribunales de Urquiza y España. El tiempo pasó y el padre de la adolescente ya no ocultó más su desencanto con el trabajo de los funcionarios judiciales.

Y lamentablemente, la sensación de Uriarte no es muy distinta a la de los familiares del criancero Benjamín Moyano, quien fue asesinado en su propia casa de Fernández Oro durante un intento de robo. Se trata de otro de los hechos impunes en esa localidad y que movilizó a la comunidad. El vecino fue apuñalado en forma salvaje el 12 de marzo de 2012 y el autor del homicidio nunca fue atrapado. En el marco de la investigación, se identificó a un sospechoso, pero un ADN negativo lo favoreció y la causa quedó estancada.

Otro homicidio que tampoco fue esclarecido tuvo como víctima a Eduardo “Tilo” Bustos.