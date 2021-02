Ordenan la inmediata detención del violador Luis Gandini

De esta forma, la detención de Gandini queda stand by hasta que se lleve a cabo una nueva audiencia y un juez de la Cuarta Circunscripción revise lo resuelto por Lizzi.

El informe médico, indicaron fuentes judiciales, fue enfático en cuanto a que el condenado no tiene ninguna dolencia que impida su encarcelamiento y que cumpla la pena dispuesta el 30 de junio de 2016 por los abusos reiterados a una adolescente, hija de amigos de Gandini.

En la audiencia de hoy, específicamente, se revocó la prisión domiciliaria ordenada en un primer momento y se confirmó la prisión preventiva de Gandini. El plazo vencía la semana que viene y el fiscal Santiago Márquez Gauna requirió que se lo detenga. De todos modos, por el pedido de la defensa, la disposición judicial no se llevará a cabo hasta que no se desarrolle la denominada audiencia de revisión. Si se confirma lo ordenado por Lizzi, el ex organizador de fiestas nocturnas deberá ser trasladado a la zona y alojado en un penal provincial de la región.

Hasta ahora, Gandini pudo evitar ir a la cárcel por una serie de recursos impulsados ante el Superior Tribunal de Justicia rionegrino y otras instancias. Sin embargo, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una presentación de la defensa y la sentencia quedó firme.