"No pensé que iba a entrar, lo importante es que sirvió para ganar"

“Fue un gol de otro partido, las jugadas no eran muy claras, estaba todo muy cerrado, muchos fauls, y entonces Maxi sacó un remate de otro partido. Fue un golazo”, destacó Romero.

Ni Herrera se tenía tanta fe. “Se la pedí a Pablo, no pensé que iba a entrar, pero sirvió para ganar y eso es lo importante”, contó más tarde el delantero albinegro, quien cerró el año con su cuarto festejo.

“Era un partido de un empate 0 a 0, donde sale un gol de otro partido. Esta vez nos tocó a nosotros, donde no veníamos ligando, así que nos vamos contentos con esta victoria”, sostuvo el 9.

Cipo cerró el año con festejos, pero con la espina de no clasificado. “No era lo que buscábamos, desde el día uno el objetivo era estar entre los cuatro para buscar el ascenso, no se nos dio. En la primera ronda todo siempre era negativo, no ligábamos. Por eso se termina con un poco de bronca, porque si nos hubiésemos acordado un poco antes, hoy estábamos en la zona de clasificación. Pero ya no hay que reprocharse nada, fuimos de menor a mayor, terminamos el semestre de la mejor manera”, manifestó la Bestia Herrera.