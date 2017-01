La policía lo está buscando para notificarlo de la causa, pero aún no existe orden de captura. Tiene una prohibición de acercamiento a la menor.

No encuentran al acusado de abusar de su sobrina de 12 años

Desde la policía confirmaron que aun no lograron dar con el paradero del hombre acusado de abusar de su sobrina de 12 años.

Según informó el jefe de la Unidad 26 de Fernández Oro, Aldo Pelagatti, el hombre está siendo buscado para notificarlo de la denuncia penal en su contra pero hasta el momento no hubo resultados positivos.

“Fuimos hasta la casa de varios familiares, pero no se logró dar con su paradero. Por el momento, y dado a que la calificación legal no es de abuso sexual ultrajante, es simple, la Justicia no dispuso una orden de captura. Ésta orden podría ser pedida en los próximos días si el acusado es declarado en rebeldía, y ahí si se lo deberá detener. Por ahora solamente se trata de una notificación formal”, relató Pelagatti.

Agregó que existe una orden de restricción para que el hombre no pueda acercarse a la nena. Y que en caso de que lo intente quedará inmediatamente detenido por violar una acción judicial.

Por el momento el hombre cuenta con tres acusaciones; abuso simple, amenazas y lesiones leves, que podría estar agravado por el vínculo.