Nicole Neumann grabó a su hija de 12 años manejando y hay escándalo.mp4 El video de Nicole Neumann donde se ve a Allegra manejando generó una gran polémica.

Para manejar este tipo de vehículos es necesario contar con licencia de conducir, algo a lo que Allegra no puede acceder aún porque solo cuenta con 12 años. Si bien en el video se ve el camino totalmente desierto, por que le la adolescente no sería un riesgo para ocasionales peatones, sí lo podría ser para quienes van en el arenero junto a ella.

Este tipo de vehículos areneros ya han sido protagonistas de tragedias. Cada verano se da cuenta de varios accidentes con cuatriciclos de todo tipo que se cobran vidas tras volcar al tomar mal un montículo de arena o atropellar a un transeúnte desprevenido.

En el arenero, además de a Nicole que filma en modo selfie, se la puede ver a Sienna en el asiento de atrás, Lo más llamativo es la presencia en el asiento delantero de un pequeño niño. Se trata de Salvador, el sobrino de Manu hijo de su hermana Paula, que es muy apegado a su tío Manu, quien lo tuvo a upa en la conferencia de prensa que brindó en presentación de la prueba de la Máxima.

A quien no se ve junto a Nicole, al igual que en los últimos cuatro meses, es a su hija mayor. Indiana se mudó de manera definitiva con su padre, su mujer -Mica Viciconte- y su pequeño hermanito Luca. Hace una semana la modelo explicó por qué Indianna no viajó a Europa con ella, tratando de dar a entender que está todo bien en la relación, algo que aún no se refleja en las salidas familiares.