Video: con insultos y gritos, así fue el tenso cruce por los vuelos cancelados de Flybondi en Neuquén

El vuelo FO 5300 estaba previsto para las 6.10 con llegada a las 8, mientras que el FO 5301 debía partir 8.30 con arribo a las 10.10. Según expresaron los pasajeros en diálogo con LU5, la empresa alegó la imposibilidad del viaje "por motivos climáticos". Sin embargo, otras aerolíneas partieron este miércoles con normalidad.

Vuelos cancelados de Flybondi: del reclamo a las amenazas

Visiblemente enojados, los pasajeros de la aerolínea lowcost pidieron explicaciones sobre la cancelación de sus vuelos. Si bien la neblina complicó las operaciones en distintos aeropuertos de todo el país, los neuquinos afectados notaron que otras aerolíneas sí habían despegado, mientras que Flybondi había cancelado los vuelos sin ofrecer nuevos horarios de partida.

"Otras aerolíneas salieron", "Jetsmart sale ahora y no tiene drama", "Conseguime un vuelo en otro lado", se escucha en los videos. Ante el mostrador, dos empleadas de la lowcost aclaraban que debían esperar al día siguiente para tener más novedades, lo que irritó todavía más a los pasajeros.

flybondi.png

"Estamos desde las 4 de la mañana, ¿por qué no nos avisaron anoche? Ellos salen y ustedes no salen", decían los pasajeros. "Ahora no se ve la neblina. No me digan que salimos mañana, díganme que salimos a las 11 o a las 12", agregaban.

El video también registró el enojo de una pasajera, que amenazó al personal de la compañía aérea por la falta de respuestas y las complicaciones ocasionadas en sus itinerarios de viaje. Mientras otros pasajeros trataban de contenerla, la mujer prometió destrozar todo si no le ofrecían una solución.

La neblina y los vuelos cancelados

Este martes una densa jornada de niebla que cubrió el cielo de la ciudad de Buenos Aires y otras provincias argentinas, que generó complicaciones en vuelos que llegaban a Aeroparque y Ezeiza. Este miércoles la situación continuará igual que en la víspera, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alerta del SMN por este fenómeno abarca no solo a CABA y el Conurbano bonaerense, sino también gran parte de la parte Este de la provincia. Esta situación afecta a la operación habitual del aeropuerto de Aeroparque y Ezeiza, con demoras y cancelaciones.

niebla vuelos.png

De esta manera, se recomienda a los pasajeros que puedan consultar sobre el estado de sus vuelos previo a dirigirse a los aeropuertos. El alerta violeta implica que las condiciones climáticas "pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".

La terminal aérea de Aeroparque suspendió su actividad -este martes por la mañana- debido a la densa niebla que afectó a todo Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y el noreste de La Pampa.

La baja visibilidad hizo que varios vuelos que arribaron a Aeroparque fueran desviados hacia otros aeropuertos como los de Montevideo, Asunción o Córdoba. Respecto a las partidas desde Aeroparque, al menos diez vuelos estaban demorados, entre ellos seis de Aerolíneas Argentinas.

A su vez, algunos desvíos fueron redirigidos a aeropuertos internacionales, entre ellos el Aeropuerto de San Pablo y al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, ambos en Brasil, así como al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Chile.