Sergio Massa anunció el dólar Vaca Muerta para las exportaciones petroleras

El anuncio en boca de Massa: " El 25% de las exportaciones se reconocerán a valor del dólar Contado con Liquidación (CCL) para que aumenten los niveles de inversión los próximos 60 días en el sector de gas y petróleo, que garantiza estabilidad en lo empleos, que garantiza que sigamos adelante con las obras y, que además garantiza estabilidad en el sistema financiero, aunque les parezca mentira el trabajo de ustedes, los petroleros, va a permitir que aquellos que especulan antes de las elecciones se encuentren con un aluvión de oferta en el sistema de dólar CCL y por lo tanto ya no puedan andar especulando con el resultado electoral ".

Luego de anunciar el incentivo para las inversiones el ministro planteó la necesidad de un gobierno de unidad nacional a la vez que puso como ejemplo de esa línea al variopinto origen entre quienes encabezaban el acto: la jefa de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, el gobernador electo Rolando Figueroa, el gobernador Omar Gutiérrez, el presidente de YPF, Pablo González, la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilnek.

A las 19.24 comenzó el discurso de Massa con una felicitación para el presidente de YPF, Pablo González. Luego, el ministro contó que habló con el gobernador Gutiérrez de la segunda Pampa Húmeda, en referencia a Vaca Muerta. "Hay una segunda turbina en la economía argentina", sostuvo.

Massa dijo que en la próxima sesión de Diputados se tratará la Ley de GNL, que pide a gritos la industria y el gobierno de Neuquén, con apoyo de Massa. "Es pasar de un comodities a la producción con valor agregado", dijo.

"Los dólares para hacer fuerte a nuestra moneda están acá", aseguró Massa. Luego, remarcó que el gas de Vaca Muerta va a llegar a todo el norte argentino, además de exportarse a Mato Grosso do Soul en el centro de Brasil por vía de Bolivia".

El presidente de YPF, Pablo González, defendió el presente y futuro de la empresa bajo el ala estatal frente a "otra visión que quiere tirar todo", advirtió metido de lleno en la campaña electoral.

Sobre la obra sostuvo que "el oleoducto incrementará 50% el transporte de producción. Va a permitir completar la capacidad de producción de la refinería de Luján de Cuyo y exportar a Chile por el oleoducto Otasa. 3788 millones de dólares esperan exportar el año que viene".

El año que viene harán el oleoducto Vaca Muerta Sur, aseguró el presidente de YPF. "Se está resolviendo el cuello de botella. Este año aumentó la producción 30%, lo mismo que el año pasado", agregó.

YPF perdió mil millones de dólares en la pandemia. "Jamás se nos ocurrió echar a un solo trabajador", dijo González.

Argentina va a poder exportar 20 mil millones de dólares por año en gas, pero necesita la ley de GNL.

González le entregó el emblema de YPF a Massa. Antes de fundirse en un abrazo, le dijo: "Vos lo vas a saber cuidar".

La subsecretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, dijo que la balanza energética será 100 millones positiva luego de los 4500 millones de dólares en rojo. El año que viene proyectan un saldo energético favorable de 3600 millones de dólares.

"Hay ocho mil millones de dólares en inversiones para sacar la producción de hidrocarburos. En un solo año Vaca Muerta puede generar 15 mil puestos de trabajo directos", aseguró la funcionaria.

En un paréntesis con el sector de los hidrocarburos, dijo que se propiciará la producción de energías renovables, como del litio y el hidrógeno.

El gobernador Omar Gutiérrez repasó las obras recién inauguradas, que tuvieron fuerte impacto en la ampliación del transporte. Pidió con urgencia la ley de GNC, en línea con el pedido de la conducción de YPF.

Gutiérrez celebró "el trabajo conjunto entre Nación, Provincia, Municipio y sindicatos" como camino para la concreción de la infraestructura que hace falta para que siga creciendo la producción.

De Massa dijo que "es un hombre federal". Asimismo, el gobernador agradeció uno por uno a los gremios involucrados con la producción de Vaca Muerta. En particular, le agradeció a los petroleros por reconvertirse a la producción de hidrocarburos no convencionales. Aseguró que sin el comportamiento del gremio no se hubiese avanzado hasta donde se llegó.

Aseguró que Rolando Figueroa es un garante de la continuidad del crecimiento de Vaca Muerta. Dijo que el electo es un promotor de la ley de GNL y pidió que lo acompañen en la pelea por la misma.