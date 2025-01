Quién es el joven que murió en los acantilados del Lago Mari Menuco haciendo SUP

acantilados2.jpg

Los detalles de la tragedia en los acantilados de Mari Menuco

El lunes por la tarde, lo que prometía ser un día de recreación y disfrute en el lago Mari Menuco terminó en una tragedia que conmocionó a turistas y vecinos.

El joven había llegado el domingo a la región junto a su novia, de 25 años, para pasar unos días con sus amigos de Neuquén. Previendo que el lunes la temperatura ascendería a 36 grados, siendo la segunda localidad más calurosa del país, el grupo decidió viajar hasta los acantilados, un punto histórico del lago que atrae a quienes buscan descansar en sus aguas cristalinas, sacarse fotos y pasar el día.

Cargaron una conservadora con todo lo necesario para almorzar y pasar la tarde, y también una tabla inflable tipo SUP, una actividad acuática que se ha puesto de moda en los últimos años. En apariencia, su práctica puede parecer sencilla, pero al tratarse de un deporte realizado en una plataforma inestable como una tabla en el agua, requiere hacer equilibrio para aguantar el movimiento de las olas y del viento.

Cerca de las 13, a pesar de que no sabía nadar, el joven ingresó al lago con la tabla inflable y se adentró unos 20 metros de la orilla. Como relataron sus amigos, no tenía puesto el chaleco, ni la sujeción al pie, que le podría haber salvado la vida cuando perdió el equilibrio y se le dio vuelta la tabla de SUP. Esta sucesión de hechos tuvo un final fatal.

Ahogado Mari Menuco.jpg Tragedia en el lago Mari Menuco. Foto: Centenario Digital.

"Al no conocer el lago, donde vos tenés unos socavones pasados los 5 a 10 metros, yo creo que ahí, le entró la desesperación, y si vos no hacés pie y no sabés nadar, estás muy alejado, todo complota para que no puedas volver", expresó Mazzone a LMNeuquén.

Los amigos del joven no se percataron de la situación y en un momento, se dieron cuenta de que lo perdieron de vista, y cuando lo fueron a rescatar, lo sacaron del agua y le hicieron maniobras de RCP, pero era muy tarde.

LMNeuquén pudo confirmar que la identidad del joven es Javier Reynoso, de 28 años y oriundo de Buenos Aires.

Las autoridades que se trasladaron hasta los acantilados, peritaron el sitio donde el grupo de amigos se había instalado para compartir la tarde, y encontraron varias latas de cerveza y un fernet, es decir, que hubo consumo de alcohol, lo cual podría haber influído en el desenlace fatal.