Fue a votar y no había boletas de su candidato: la sorpresiva solución

Todo ocurrió este domingo por la mañana en la Escuela 64 , allí un ciudadano que acudió a emitir su voto, luego de hacer la fila llegó su turno de entrar al cuarto oscuro, se encontró con que la lista del precandidato al que había ido a votar no estaba . “El señor salió del aula y dijo que faltaban boletas. Le preguntaron si no quería votar por otro, pero él se negó”, explicó en diálogo con LMNeuquén un delegado de la Justicia Electoral.

Cómo el hombre se rehusó a cambiar de opinión, le dijeron que tenía que ir hasta un Juzgado de Paz a hacer la denuncia. “Fue hasta allá, pero lo rebotaron. Le dijeron que hiciera un amparo, pero también lo rebotaron”, aseguró.

Ante esto, el vecino dijo que si no iba a votar quería dejar asentado por qué no había podido sufragar. “Ante la postura firme del vecino, desde la Junta Nacional Electoral me dijeron que hiciera un acta escrita, en la que quedara constancia de que votaba a Guillermo Moreno y que no había boletas en esa escuela y en esa mesa. Así que cuando se lleve a cabo el recuento de votos, esa acta cuenta como voto válido”, explicó.

Por qué no había boletas

Según explicaron, el partido de Guillermo Moreno no presentó las boletas a tiempo y por eso no pudieron ser distribuidas. “No es algo que haya pasado solo en Río Negro. En Neuquén nos dijeron que tenían el mismo problema, en Chaco y Santa Cruz, entre otros distritos”, aseguró.

Por último, explicó que la situación no es considerada "voto cantado", ya que no dijo a viva voz a quien iba a votar, sino que lo hizo en privado cuando escribieron el acta.