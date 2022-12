Nene de 7 años avisó a la Policía y evitó que su papá matara a su mamá

Más tarde lograron que depusiera su actitud y se entregara. "Se lo redujo, se le quitaron las armas blancas y se lo trasladó a la Comisaría 44 en calidad de demorado, donde pasó la noche. Quedó a disposición de la Justicia y este miércoles cerca del mediodía, luego de que se lo notificara de la causa iniciada en su contra, recuperó la libertad supeditada", informó el comisario inspector. La violenta escena fue presenciada por los dos hijos de la pareja por vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar en el momento del hecho.

Por ahora, el violento hombre será investigado por haberse resistido a la autoridad e intentar herir a los efectivos. En ese sentido, Pérez indicó que "si bien la mujer en un principio dijo que había sido víctima de violencia, en sede policial no certificó lo mismo. Por lo que se inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad". Por el momento no se investiga el presunto hecho de violencia familiar que ocurrió en plena calle en el barrio Valentina Sur porque no habría sido denunciado por la víctima.