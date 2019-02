Nefa: "Es excelente haber empezado el año de esta forma"

Dueño de la pole y ganador de una de las series, el rionegrino partió por el lado de afuera de la primera fila que compartió con su compañero en el Coiro Dole Racing, Hernán Palazzo, a quien finalmente le arrebató la punta en la quinta vuelta para volver a ganar luego de once carreras (Toay el año pasado). “Fue una largada bien apretada y recién en la quinta vuelta pude generar un sobrepaso sobre mi compañero Hernán Palazzo (Torino)”, explicó Nefa, y añadió: “Fue una maniobra muy ajustada, muy al límite en el que exijo el frenaje a último momento, buscando justamente el sobrepaso e intentar además que no se acerque tanto el tercero, que era Nicolás Ghilardi (Ford). Cuando Palazzo intentó hacer una maniobra de tijera como para poder pasarme nuevamente, frené un poco de más justamente para que esto no ocurra”. Así, Nefa fue estirando la diferencia, en tanto Ghilardi también se coló y tomó la segunda posición. En ese orden llegaron al podio.