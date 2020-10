Nacha ubicó a Lola y a Lucas y se convirtió en tendencia

En primer lugar, la jurado dejó en claro que ya no le parecía un “acto involuntario” debido a que había podido ver otros videos en los que se burlaban de los mismo. Luego, señaló que le molestó que Lola y Lucas se pusieran en el lugar de las víctimas, cuando ellos fueron los que provocaron un enorme daño. Por último, manifestó que el error que habían cometido los participantes no tenía nada que ver con su corta edad, ya que con más de 18 años están aptos para ejercer diferentes derechos y obligaciones.

“La primera justificación es que fue involuntario, y yo dije también aquí que fue involuntario, pero involuntario es una vez, cuando son dos ya no es involuntario. Así que primera justificación afuera”, arrancó la intérprete de 80 años y siguió: “Después he escuchado hasta al cansancio que están tristes, que lloran, que no pueden vivir más. Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo, o las personas que se vieron burladas en los medios por tener una enfermedad, que se llamar Parkinson. No es una marca de zapatillas, es una enfermedad honrosa, dolorosa, como todas las enfermedades, que merece un respeto, entonces no me vengan con que lloran. Y dejen de pensar en ustedes, porque parecen que las víctimas de esto son ustedes.

“La otra excusa… son chiquitos. No, no son chiquitos. Son jóvenes ciudadanos de 20 años que pueden elegir presidente, que podes parir, que si hubiese una guerra te mandarían a una guerra, que podes viajar libremente por el mundo, pero que podrían tomar todo tipo de elecciones, así que última excusa afuera”, continuó.

Queriendo poner paños fríos y buscar una forma para que los participantes se pueden redimir del escándalo, Nacha les propuso que se reunieran con una persona que tuviera esa enfermedad para que se educaran al respecto, y también para a sus seguidores de redes sociales.

“Bajen al mundo chicos… Con maldad o sin maldad, el daño está hecho”, finalizó la jurado.

Pese a que Nacha dijo que no tenía intensiones de escuchar las disculpas de los jóvenes influencers, Ángel les dio el pie para que hablaran y el primero en hacer fue Lucas.

“Desde nuestro lugar jamás hablamos de una enfermedad ni estuvo la intención de herir, aunque lo hizo. Estamos acá pidiendo perdón porque otra cosa no podemos hacer, salvo aprender. Se descontextualizaron mucho los videos. Desde lo profundo de mi corazón y mirándote a los ojos, jamás me referí a una enfermedad. No me pongo en víctima, me banco lo que hice y siento que dar la cara y pedir perdón es de valientes. La burla jamás fue hacia una enfermedad, no vino desde un lugar de maldad”, acotó el humorista.

A su turno, Lola añadió: “Comparto lo que dijo Lucas. Cuando caí y vi el video, dije ‘qué bol... fui’. Te escribí un mensaje porque me considero una persona muy respetuosa. Lo que hice fue una cag… tremenda, que me la mandé y lo sé”.

“Lo hiciste dos veces, entonces no es tan inocente. Hay dos videos”, arremetió la jurando, y Lola se volvió a defender: “Quiero pedir disculpas. Tengo una abuela que tiene 81 años, que estuvo enferma y nunca me quise referir a una enfermedad”.

En tanto, cuando Nacha les pidió explicaciones sobre a que se referían con su “temblequeo”, Lucas, tomó la posta y contó: “Yo me refería a tu gesto cuando estamos cantando. Siempre nos reímos con Lola porque parece que no te gusta. Yo me refería a eso, así como Moría me hace lo del tetazo”.

En ese momento, la artista cuestionó su respuesta dado que no sólo ella lo había interpretado como una burla. “Creo que está muy descontexualizado. La gente le agregó mucho viriviri, por eso yo aclaró que con mi video esa fue la intensión. Fue un mal chiste, salió mal. Aprendo de eso, se que todo en las redes es muy rápido y la verdad es que no pensas”, concluyó.

Como en cada presentación de Lola, Yanina dijo presente en el estudio y pese a que todo el mundo esperaba que hablara y defendiera a su hija, Nacha no le dio lugar a hacerlo.

Es que cuando el tema parecía terminado, Moria intentó que Yanina tomará parte en la discusión, pero la actriz se enfureció y le pidió que se llamara al silencio. “Puedo hacer una pregunta. Cómo Nacha decía que las disculpas ya están dadas y no quiere más disculpas, y dijo que eso después siguió, ¿Quién era la otra persona que siguió eso?”, lanzó “La One”.

“Me gustaría escuchar a Yanina que está haciendo caras”, expresó Laurita Fernández, mientras de fondo Guevara gritaba: “No voy a entrar en eso Moria”.

“Entrar en que, si me mandaste a los chicos a prisión domiciliaria como los canelones que tenía que hacer Carmen Barbieri”, siguió la ex vedette, a lo que la intérprete le respondió otra vez gritando: “Por favor Moria”.

“Hay bueno. Esto parece un tribunal supremo”, buscó complicidad “La lengua karateka”, pero Nacha aclaró: “Lo que yo digo es que estoy hablando con ellos dos. Los demás se harán cargo de lo que les toca”.

Con todo esto, las redes estallaron y los hashtags “Lola”, “Nacha” y “Yanina” se volvieron tendencia”.

