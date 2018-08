¿Nace una nueva estrella? Netflix está detrás de Oyarbide

El ex juez federal Norberto Oyarbide de a poco se ganó un lugar en los medios chimenteros a raíz de los escándalos que protagonizó. Entre ellos aparecen su paso por el prostíbulo Spartacus, el anillo de u$s 250 mil, el dúo con la Mona Jiménez, las selfies con Daniela Cardone y el frustrado paso por el “Bailando”. Ahora, su vida mediática tiene un nuevo episodio, y está relacionado con Netflix. Según relató el ex magistrado en una entrevista con C5N, productores del gigante de streaming se comunicaron con él para proponerle hacer una serie de su vida.