Murió el actor y capocómico Santiago Bal, a los 83 años

"Él quería vivir, pero el cuerpo no le respondía. Mi hijo me dijo que no le diga más que luche. A ver si entendés mamá, amigate con la muerte, dejá que se vaya. Fue el amor de mi vida”, dijo Carmen Barbieri, en diálogo con Instrusos, minutos después de que su hijo le diera la triste noticia.

"Yo me daba cuenta que me escuchaba porque veía con la máquina cómo le funcionaba el corazón. Él escuchó todo lo que le dije y todo lo que le dijeron los hijos que se unieron por la pérdida del papá", dijo la actriz en alusión a los últimas horas de Bal.

"Se fue en paz, saldó cuentas antes de irse, pidió perdón. Es muy importante decir gracias y perdón. No hablo de mi, pero sí de su hija. No sé qué se dijeron, pero tuvieron una larga charla", agregó haciendo referencia a Julieta, quien estaba distanciada de su padre.

Fede bal, carmen barbieri y santiago bal brillaron por su ausencia en la entrega de premios estrella de mar 2019.

"Fede está muy triste, pero está muy entero. Es el que me sostiene", comentó antes de confesar que Santiago fue el amor de su vida y no Jorge Porcel, tal como había manifestado hace un tiempo por el encono que tenía con el padre de su hijo.

"Fue el amor de mi vida porque en las buenas y en las malas, como ahora, yo estaba al lado de él. Fue un gran compañero, 26 años. Lamento que termináramos de la manera que terminamos", señaló apenada y recordó una charla que hace unos años con su ex marido.

“El me dijo que tenía el alma rota porque cometió varios errores en su vida. ‘El más grande fue haberte dejado’, me dijo. Yo le dije, 'Ya está Santiago, pasaron 8 años'”, contó.

Una figura que dejó su huella en el ambiente artístico

Santiago Bal se ganó un lugar importante en el ambiente artístico nacional. Participó en más de 40 obras de teatro como director, autor o actor. Sus creaciones eran garantía de éxito en la avenida Corrientes pero también en las temporadas de Mar del Plata o Villa Carlos Paz. El champagne las pone mimosas, La revista está que arde, Tocata y fuga de Bal, Colitas pintadas, Noches de champagne, fueron algunas de las comedias más exitosas.

De 1968 a 1986 filmó 36 películas, solo una no fue cómica. En televisión integró más de treinta programas como Los Campanelli, Gorosito y señora, Mesa de Noticias, La Comedia del domingo, Los simuladores y Resistiré.

Tras los escándalos familiares que encabezó en los últimos años, cumplió el sueño de compartir un escenario con Barbieri y su hijo más chico, con quien también protagonizó una película.

