Mujeres víctimas de abusos harán un mapa de violadores

Mujeres organizadas, junto a víctimas y familiares de personas abusadas, están preparando un mapa para identificar dónde viven los violadores de Cipolletti que se encuentran en libertad. Por ahora son 18 los depravados en la lista, que incluye tanto a los condenados como a los que aún son investigados.

La dirigente social Lila Calderón forma parte del grupo de mujeres que se encuentra trabajando en el mapa de violadores y explicó: “Estamos rastreando junto a las víctimas a todos los abusadores que por algún motivo están en libertad. Por ahora tenemos 18 y la idea es poder profundizarlo con el tiempo. Luego lo vamos a digitalizar y difundir para que todos los ciudadanos puedan saber y tener presente dónde viven los abusadores, pero demás llamar la atención de la Justicia para que acelere los procesos”, indicó.

“Sabemos que hay muchas personas denunciadas, y con el tiempo se van a conocer más. Muchos de ellos están en libertad por la lentitud de la Justicia, esperando las condenas o la resolución de las apelaciones”, cuestionó.

Entre los barrios identificados con depravados sexuales y sospechosos, por el momento están registrados el 2 de Febrero (2 casos), 4 de Agosto (2), La Esperanza (1), 300 viviendas (1), La Paz (1), el paraje El Espejo (1) y Santa Elena (1). En varios casos no se determinaron los domicilios reales.

La medida tiene buen eco en la comunidad, aunque no está exenta de polémica y podría derivar en causas contra las mujeres: Calderón ya fue denunciada por escrachar el domicilio de un condenado. “Es importante saber por qué se los acusa. Primero porque en los barrios estamos rodeados de niños y es lo que más nos preocupa; y segundo porque nos alarma que la Justicia no haga nada y se sigan amparando en las leyes garantistas”, fundamentó.

Y agregó: “La única herramienta que existe es la organización, no para luchar por un caso en particular, sino para terminar con el sistema que nos oprime y nos abusa, que es el patriarcado”. La referente del Barrio Obrero cuestionó: “Esas garantías permiten que los violadores hasta que no haya sentencia firme estén libres por las calles y conviviendo con sus propias víctimas. Ellos al final tienen más libertades que nuestros hijos que deben vivir encerrados por el miedo”.

Calderón vive a tan sólo dos cuadras de un hombre denunciado por abuso sexual y expresó: “No es justo que nuestros hijos padezcan el encierro, cuando los que deben vivir encerrados son ellos”.

En la última semana de este año, durante una protesta para visibilizar la lentitud de los procesos judiciales en los casos de abusos, las mujeres presentarán el mapa de violadores de la ciudad.