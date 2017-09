Montecino junior sumó otra condena por autos truchos

La operación fue realizada el 6 de mayo de 2009 y el gancho utilizado fue un aviso en un diario donde se ofrecía a muy buen precio un Volkswagen Gol. Un vecino, de nombre Mario Alberto, se tentó y avanzó con el negocio que le ofrecía Montecino, hijo de Ruth, quien está presa por narcotráfico.

Firmaron un boleto de compraventa y el formulario 08, y la víctima hizo entrega del dinero solicitado. La alegría del comprador no duró mucho porque a la hora de presentar los papeles del auto, se comprobó que el formulario era original pero las firmas habían sido adulteradas, al igual que un sello aclaratorio. Frente al engaño, denunció a Montecino, quien terminó procesado por uso de documento público adulterado.

El Tribunal Oral Federal de General Roca fue el encargado de juzgar al imputado y, tras un acuerdo de partes, se avanzó con un juicio abreviado.

A la hora de describir los elementos incriminatorios, el TOF consideró que estaba probada la maniobra delictiva y puntualizó: “Fácil es advertir, a partir de lo consignado, que la maniobra de creación y falsificación de los instrumentos reviste la condición de idoneidad y aptitud para el engaño, considerando para afirmar tal extremo que Montecino, en ocasión de celebrar la operación de venta del rodado marca Volkswagen, modelo Gol, pudo concretar la operación y convencer al comprador”.

Por otra parte, el acusado no negó su participación en la operación de venta y terminó condenado a tres años de prisión en suspenso porque se le unificó una pena anterior, del 14 de marzo. Como se trata de castigos condicionales, no quedó preso y sólo deberá cumplir pautas de conducta, como no salir del país ni cometer nuevos delitos.

Beneficiado por una absolución

En un fallo reciente del Tribunal Oral Federal de General Roca, Pablo Montecino, de 29 años, se vio beneficiado por una absolución en una causa penal por la que se le atribuía el delito de uso de instrumento público falso. Se comprobó que un auto que le pertenecía, un Renault Clio, tenía los papeles adulterados, aunque la maniobra delictiva había sido cometida antes de que él lo comprara.