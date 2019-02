El Máquina ya lo había anticipado tras el debut. “Lamentablemente los auspiciantes no aparecen y así es difícil. Estamos complicados”, reconoció. Aunque no baja los brazos y empezó a trabajar para la tercera fecha, también en la región, y por eso salió a recorrer la provincia en busca de apoyo. “Quiero pedir disculpas a todo el Azul Sport Team, pero no llego”, dijo.