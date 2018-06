Montanari-García, la veloz dupla del fin de semana

Pese a las diferencias de categorías, el domingo de los pilotos rionegrinos estuvo conectado.

En la semana, Montanari, que corre su primera temporada en la división teceísta, había alentado a García y Guillermo Quinteros, para que el Gran Premio Julián Crespo vuelva a quedar en manos de Borghese Competición, el último equipo del piloto bicampeón fallecido el año pasado a los 32 años ya que, en el primer homenaje, el ganador había sido el Máquina.

“La Monomarca Gol fue mi escuela, donde me encontré con muchos rivales y hoy somos amigos. A Julián lo conocí ahí. Estoy contento porque el triunfo volvió a ser para Borghese”, expresó Montanari.

“Estoy contento. Veo la repercusión porque gané yo, por Julián. La gente allegada a él, quería que la gane alguien cercano, como yo, que era amigo, somos de Allen y corro en el mismo equipo y justo con sus guantes”, contó García.

“Me encantó haber ganado el premio de Julián, todavía no me puse a pensar en la mochila que me saqué por tener la carrera ganada”, reconoció el allense.