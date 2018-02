Montanari: "Estoy orgulloso de poder dar este paso"

El corredor de Río Colorado, radicado en Cipolletti, se incorporó a la categoría con un Ford del equipo de Alejandro Garófalo y, en su primera experiencia en la división nacional, vio la bandera a cuadros en la novena posición. “Estoy muy contento con el grupo humano del equipo, me sentí muy cómodo, creo que me llevan por buen camino, me están enseñando un montón de cosas que son nuevas para mí”, contó el piloto de 32 años, quien en la temporada pasada logró un subcampeonato en la Monomarca Gol y Prokart Neuquino y, además, fue parte del mundial de karting en Brasil.

“Me encantó el circuito, que no conocía. Me complicó mucho el calor, en el habitáculo llegó la temperatura a 68 grados, por lo cual sufrimos un desgaste físico muy importante, todavía no estaba al 100 por ciento físicamente, creo que me deshidraté. Faltando las últimas vueltas, mi cuerpo ya no daba más, pero las ganas y el entusiasmo que tenía fueron lo que me dio fuerzas para poder llegar”, destacó el corredor de Ford.

Respecto de la adaptación en el auto, el rionegrino explicó las diferencias a las que se tiene que acostumbrar: “Estaba acostumbrado a manejar una tendencia delantera, por lo cual manejar estos autos con tracción trasera, con semejantes gomas, sin dirección hidráulica y muy pesados, con más del doble de potencia que un Gol, fue muy exigente, todo el fin de semana”.

El Máquina Montanari no tiene resuelto al presupuesto para toda la temporada, pero se ilusiona con no tener ausencias y pelear por un lugar en la Copa de Plata. “Estoy contento y agradecido a mi padre, que es el protagonista de esto, por el que podemos estar en la categoría. Correr tiene un costo altísimo, por eso hay que trabajar muy fuerte en el presupuesto, nos quedan 27 días hasta la segunda fecha en La Plata, sabemos que tenemos que estar. Queremos hacer un buen campeonato y ojalá que podamos entrar a los playoffs”, se entusiasmó.

"Recién arranqué. No tengo que demostrarle nada a nadie, tengo que ir paso a paso”.Nicolás Montanari, debutante en el TC Pista Mouras