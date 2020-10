México: roban remedios que compraron en la Argentina

El mandatario también señaló que "tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños si no cuentan con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esto para decir que no nos importa el problema, pero no es así. Hay una resistencia a que se acabe la corrupción". El sábado pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por el robo de 37.956 medicamentos contra el cáncer. El asalto había ocurrido tres días antes en los almacenes de la empresa Novag Infancia -en Colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalpa, al sudeste de la ciudad de México-, donde los asaltantes se apropiaron de once tipos de productos fabricados en Laboratorios Kemex.

Cofepris solicitó a la población que no adquiera los remedios en el mercado negro, ya que no está garantizada su calidad ni su seguridad porque se desconocen las condiciones en que fueron transportados y almacenados. Agregó que los fármacos robados son para uso exclusivo del sector salud, por ello requieren de una receta médica y deben ser aplicados bajo supervisión y control de profesionales. Enfatizó en que estas piezas no se venden en farmacias particulares, hospitales privados, a través de internet o redes sociales.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los asaltantes iban en tres tractocamiones, una camioneta de carga y otra camioneta Express. Se trataba de un grupo de entre 10 y 15 personas, algunos armados. Luego de amagar, golpear y encerrar a los empleados del almacén, tardaron alrededor de dos horas para cometer el robo de las 37 mil 956 piezas de medicamentos.